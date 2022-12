Bieniów: auto zderzyło się z ciężarówką. Nie żyją trzy osoby, w tym 2-letnie dziecko

Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek po godz. 14 na drodze krajowej nr 27 w rejonie miejscowości Bieniów w gminie Żary w woj. lubuskim. Doszło do zderzenia auta z ciężarówką, zginęły trzy osoby, w tym dwuletnia dziewczynka.

