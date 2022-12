Mariusz Walter nie żyje. Był jednym z twórców TVN. Miał 85 lat

Mariusz Walter nie żyje - o jego śmierci poinformowała Monika Olejnik na antenie TVN24. Walter był jedną z najważniejszych postaci w świecie mediów ostatnich kilkudziesięciu lat, współtwórcą stacji TVN, współzałożycielem i współwłaścicielem grupy ITI (dawny właściciel TVN). Od kilkunastu lat był notowany na liście 100 najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost".

TVN24 świętowało dwudzieste urodziny

Mariusz Walter nie żyje. Kim był?

Mariusz Walter urodził się 4 stycznia 1937 roku we Lwowie. Jego ojciec, Karol Walter, był sędzią, zginął tragicznie jako jedna z ofiar zbrodni katyńskiej.

Mariusz Walter studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Tam też rozpoczął pracę w radiowęźle. W latach 1963-82 był dziennikarzem Telewizji Polskiej. Z pracą w telewizji pożegnał się w czasie stanu wojennego, a po kilkunastu latach założył własną - TVN. W międzyczasie wykładał też na Uniwersytecie Śląskim.

Zanim jednak to się stało, zajmował się różnorodnymi zajęciami. W latach 80. razem z Janem Wejchertem stworzyli firmę zajmującą się produkcją czipsów. "Inny nasz biznes to sztuczne futra. Były bardzo porządne, ale miały jeden feler - odpruwały im się rękawy. Pewnego dnia na schodach przed naszym biurem przy ul. Aldony na Saskiej Kępie stanął tłumek kobiet, które przyniosły futra do reklamacji. Nie mieliśmy ich jak obsłużyć. Salwowaliśmy się z Jankiem ucieczką przez ogródek. Chwała Bogu, że epizod z futrami był krótki. Janek miał jednak zawsze mnóstwo pomysłów biznesowych" - wspominał w wywiadzie dla Forbesa.

Ostatecznie zajął się telewizją. I nie było to łatwe zadanie. Początkowo nie udawało się zdobyć wymaganej koncesji, ale nie poddawał się i próbował dalej. W końcu odkupił od znajomego lokalną telewizję Wisła, która dała początek TVN-owi. Oficjalnie TVN wystartował w 1997 roku. 13 października o godz. 19:30 Polacy po raz pierwszy mogli obejrzeć "Fakty" na antenie nowej telewizji. Na czele TVN-u Walter stał do 2001 roku, po czym zastąpił go syn - Piotr.

