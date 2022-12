Co zrobić, gdy spotkamy osobę wychłodzoną? Nie być obojętnym

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wciąż ostrzega przed silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami śnieżnymi oraz bardzo trudnymi warunkami na drogach. W Biernatowie (woj. wielkopolskie) w poniedziałek (12 grudnia) jedna osoba zmarła w wyniku wychłodzenia. Komenda Główna Policji od 1 listopada odnotowała 9 ofiar śmiertelnych.

Co zrobić, gdy napotkamy osobę wychłodzoną? Zadzwoń na numer 112

Gdy temperatura ciała spada poniżej 36,6 st. C., mamy do czynienia z hipotermią. O ile lekkie wychłodzenie organizmu grozi przeziębieniem, to silne - śmiercią (gdy temperatura ciała spada do 28 stopni). Co zrobić, gdy spotkamy osobę wymagającą pomocy?

Przede wszystkim ją rozgrzać. Niezależnie od stopnia wychłodzenia należy zrobić to stopniowo. Zbyt szybkie ogrzewanie mogłoby doprowadzić do przyspieszenia krążenia, a w konsekwencji zimna krew dotarłaby do serca. Rozebrać ją z zimnego ubrania, otulić kocami, przykładać do głowy szyi, pleców i ud coś ciepłego. Nie zostawiać jej na otwartej przestrzeni, nawet, jeśli jest okryta. Nie dopuścić do tego, by piła alkohol lub kawę czy paliła papierosy.

Osobę nieprzytomną należy zacząć ogrzewać i wezwać pomoc. Gdy nie oddycha i jej puls jest niewyczuwalny, trzeba podjąć działania reanimacyjne i prowadzić ja aż do przyjazdu lekarza. Dzwoniąc na numer 112, możemy uratować czyjeś życie.

Uwaga! Zwierzęta również potrzebują pomocy. "Jeżeli nie możemy zapewnić naszym czworonogom (kotom, psom) schronienia w mieszkaniu/domu, zadbajmy, by miały gdzie się schronić przed mrozem, wiatrem i śniegiem. Sprawdźmy, czy buda psa jest wystarczająco ocieplona, zostawmy uchylone okienko do piwnicy dla kotów lub również dla nich przygotujmy ciepłe budki. Sprawdzajmy, czy nasze zwierzęta mają pokarm, czy nie zamarzł lub nie został przysypany śniegiem. Pamiętaj, zwierzęta się nie skarżą" - pisze RCB.

IMGW ostrzega przed mrozem

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, nad Polskę dociera arktyczna masa powietrza. Nocami temperatura może spadać do niemal minus 20 stopni - ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

W południowej części kraju zaczną wkrótce obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Dotyczy to województw:

małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego (powiaty południowe i centralne), łódzkiego (powiaty południowo-wschodnie), mazowieckiego (powiaty południowe), opolskiego (powiaty: głubczycki, prudnicki, nyski) - tu alerty będą ważne od północy do godz. 9 w środę 14 grudnia;

śląskiego - w południowych powiatach ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 22 we wtorek, a w północnej części o północy i będą ważne do godz. 9 w środę;

dolnośląskiego (powiaty: kłodzki, ząbkowicki, kamiennogórski, wałbrzyski, Wałbrzych, karkonoski, Jelenia Góra, lwówecki, lubański) - alerty będą ważne od godz. 22 do 9 w środę.

