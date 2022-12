Kompozytor jazzowy Krzysztof S. usłyszał zarzut dot. pedofilii. Prokuratura potwierdza

Zobacz wideo Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?

- 12 grudnia zarzut popełnienia czynu z art. 200 par. 1 k.k. przedstawiony został Krzysztofowi S. Zarzut dotyczy zdarzenia z 2017 roku mającego miejsce w Puławach podczas warsztatów jazzowych organizowanych dla dzieci i młodzieży - przekazała portalowi tvp.info rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Aleksandra Skrzyniarz.

Jak zaznaczyła, Krzysztof S. nie przyznał się do zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Art. 200 par. 1 Kodeksu karnego mówi: "Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej, lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12".

Już wcześniej w mediach pojawiały się doniesienia, z których wynikało, że S. miał wykorzystywać dzieci w latach 90., jednak w listopadzie tego roku prokuratura umorzyła sprawę ze względu na przedawnienie.

Kompozytor jazzowy Krzysztof S. usłyszał zarzut dot. pedofilii

Krzysztof S. debiutował w latach 50. Był kompozytorem muzyki filmowej oraz tworzył utwory dla takich znanych postaci jak Irena Santor czy Violetta Villas. W 2017 roku otrzymał nagrodę Specjalną od Stowarzyszenia Artystów Autorów ZAIKS.

Założył fundację "Tęcza" dla dzieci uzdolnionych muzycznie oraz zespół muzyczny o tej nazwie.

