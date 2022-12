Efekt jeziora tym razem nad Bałtykiem. Czym jest i jak powstaje to zjawisko?

Za oknem prawdziwie zimowa pogoda. Opady śniegu oraz niskie temperatury odnotowywano w całej Polsce. W niektórych miejscach kraju warunki pogodowe są nieco bardziej ekstremalne niż na pozostałych obszarach. Wszystko zależy od położenia geograficznego. Na przykład to na Podhalu odnotowuje się jedne z najniższych temperatur, natomiast jednym z najbardziej zaśnieżonych miejsc w Polsce jest nadmorski pas województwa pomorskiego. To właśnie na północy kraju intensywne i długotrwałe opady spowodowane są zjawiskiem zwanym efektem jeziora.

Efekt jeziora - czym jest i jak powstaje?

Efekt jeziora występuje przede wszystkim na obszarach, które znajdują się w pobliżu dużych zbiorników wodnych. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia, kiedy nad stosunkowo ciepłe wody takiego zbiornika napływają zimne masy powietrza. Dużo cieplejsza woda przez różnicę gradientu temperatur zaczyna parować. Wtedy cieplejsze powietrze unosi się do góry i na wysokości około 2-5 km ochładza się. Następstwem takiego parowania i ochładzania jest rozwój kłębiastych chmur bogato zasobnych w wilgoć. Chmury te, kiedy znajdą się nad lądem, przynoszą ze sobą zmiany w pogodzie, często bardzo intensywne opady, a nawet burze śnieżne.

Efekt jeziora - gdzie występuje?

Efekt jeziora często nazywany jest także efektem morza, np. w przypadku polskiego Morza Bałtyckiego. Zjawisko to pojawia się najczęściej od listopada do lutego. Jego skutki można odczuć nawet do kilkudziesięciu kilometrów w głąb lądu, jednak najintensywniej zjawisko występuje na obszarach blisko sąsiadujących ze zbiornikiem wodnym. Intensywność efektu jeziora zależy także od zawartości wilgoci w napływających masach powietrza. To od niej w dużej mierze zależy intensywność opadów i późniejsza grubość pokrywy śnieżnej.

Efekt jeziora w Polsce

Efekt jeziora w Polsce można zaobserwować przede wszystkim w rejonach Trójmiasta oraz w części województw zachodnio-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że 12 grudnia na północy naszego kraju można było zaobserwować, oprócz intensywnych opadów śniegu i zawiei, także zamieć śnieżną, a nawet pojedyncze wyładowania atmosferyczne. IMGW wydało także ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na tym obszarze.