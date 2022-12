Pogoda. Mroźna noc z wtorku na środę. -19 stopni na południu Polski. IMGW ostrzega

Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej najbliższa noc (13/14 grudnia) będzie bardzo mroźna: w dolinach karpackich temperatura może spaść do -19 stopni, a na Podlasiu i w dolinach sudeckich do -12 stopni. W centrum temperatura minimalna wyniesie -10 stopni, a nad morzem od -4 do -6 stopni. Dodatkowo na północy Polski spodziewane są mgły osadzające szadź, które mogą ograniczać widzialność do 100 metrów.

Silny mróz. IMGW wydał "żółte" alerty dla południowej części Polski

W południowej części kraju zaczną wkrótce obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Dotyczy to województw:

małopolskiego , podkarpackiego , świętokrzyskiego , lubelskiego (powiaty południowe i centralne), łódzkiego (powiaty południowo-wschodnie), mazowieckiego (powiaty południowe), opolskiego (powiaty: głubczycki, prudnicki, nyski) - tu alerty będą ważne od północy do godz. 9 w środę 14 grudnia;

- w południowych powiatach ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 22 we wtorek, a w północnej części o północy i będą ważne do godz. 9 w środę; dolnośląskiego (powiaty: kłodzki, ząbkowicki, kamiennogórski, wałbrzyski, Wałbrzych, karkonoski, Jelenia Góra, lwówecki, lubański) - alerty będą ważne od godz. 22 do 9 w środę.

"Prognozuje się temperaturę minimalną wynoszącą od -19 do -17 stopni Celsjusza. Średnia prędkość wiatru osiągnie od 5 do 15 kilometrów na godzinę" - podaje IMGW.

Z aktualizowanej codziennie prognozy zagrożeń IMGW wynika, że kolejne dni mogą być równie mroźne. Synoptycy planują wydać w piątek ostrzeżenia dla woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a kolejnego dnia dla całej wschodniej połowy Polski.