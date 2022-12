Do zdarzenia doszło w poniedziałek 12 grudnia przed godziną 18, wszystko zakończyło się dobrze, choć niewiele brakowało, by jego finał był tragiczny. Jak ustrzec się przed zatruciem czadem i co robić w przypadku podejrzenia, że doszło do zatrucia?

Kielce. 14-letni chłopiec podtruł się tlenkiem węgla. Uratowała go siostra

Jak podaje portal Kielce Nasze Miasto, 14-letni chłopiec stracił przytomność podczas przebywania w mieszkaniu. Jego 11-letnia siostra zaalarmowała matkę - kobieta powiadomiła służby ratunkowe, natomiast dziewczynka przewietrzyła mieszkanie. Kiedy na miejscu pojawili się strażacy, okazało się, że chłopiec podtruł się tlenkiem węgla.

- 14-letni chłopiec podczas kąpieli podtruł się czadem. Nawet po wstępnym przewietrzeniu mieszkania nasze urządzenia wykazały obecność tlenku węgla. Dziecko odzyskało przytomność. Karetka zabrała chłopca do szpitala - przekazał portalowi rzecznik świętokrzyskiej straży pożarnej kapitan Marcin Bajur.

"Apelujemy o montaż czujników tlenku węgla i dymu!" - pisze Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.



Zatrucie czadem - o czym należy pamiętać?

Ryzyko zatrucia czadem wzrasta wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina na swojej stronie, że tlenek węgla jest bezbarwny i bezwonny, co czyni go szczególnie niebezpiecznym. Przyczyną zatrucia mogą być niesprawne przewody kominowe, źle wietrzone pomieszczenia, wadliwe palniki gazowe.

Do objawów wskazujących na zatrucie tlenkiem węgla należą: ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, zaburzenia równowagi i orientacji, osłabienie, zaburzenia świadomości, drgawki, ból w klatce piersiowej, nagłe zatrzymanie krążenia.

Aby zmniejszyć ryzyko zatrucia, należy dbać o sprawność układu przewodów kominowych, pamiętać o niezasłanianiu kratek wentylacyjnych, często wietrzyć mieszkanie, a także zainstalować czujnik czadu.

W przypadku podejrzenia zatrucia czadem należy niezwłocznie otworzyć okna i drzwi, by przewietrzyć mieszkanie, w ramach możliwości wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, wezwać służby ratownicze, ocenić stan poszkodowanego - jeżeli nie oddycha, natychmiast rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.

