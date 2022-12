Jak podaje RMF FM, do zdarzenia doszło we wtorek 13 grudnia na warszawskim Grochowie, tuż za rondem Wiatraczna. Sprawę na policję zgłosił kierowca pojazdu, w którym nagle popękały szyby. Funkcjonariusze mają sprawdzić, czy doszło do użycia broni pneumatycznej.

Warszawa. Policja sprawdza doniesienia o ostrzelaniu autobusu na Grochowie

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że do tej sytuacji doszło pojeździe linii 125. Jedna z pasażerek warszawskiego autobusu przekazała, że nagle w boczną szybę coś uderzyło. Następnie okno gwałtownie popękało. Nikomu nic się nie stało.

Z relacji kobiety wynika, że kierowca autobusu uznał, że sprawa jest poważna. Wezwał policję na numer alarmowy, a dyspozytorowi przekazał, że prawdopodobnie ktoś ostrzelał autobus z wiatrówki lub innej broni pneumatycznej.

Policjanci nie przesądzają, że autobus został ostrzelany. Być może za pękniecie szyb odpowiada osoba, która rzuciła w pojazd kamieniem.

W sprawie przesłuchiwani są już świadkowie. Pojazd sprawdzają natomiast policyjni technicy.

Artykuł będzie aktualizowany, gdy pojawią się nowe informacje w sprawie.

