Nad Polskę dociera arktyczna masa powietrza, nocami temperatura może spadać niemal do -20 stopni. Tymczasem w Europie zapowiadane są wichury osiągające nawet 170 km/h. Czy dotrą do Polski?

Zawieje i zamiecie w Polsce. IMGW ostrzega

We wtorek (13 października) rano w północnej Polsce obowiązywały ostrzeżenia o zawiejach i zamieciach śnieżnych - wiatr w porywach mógł osiągnąć nawet do 80 km/h. Do środy obowiązują prognozy zagrożeń drugiego (porywy wiatru powyżej 72 km/h) i pierwszego stopnia dla części województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego.

"Na północy występują opady śniegu o umiarkowanym, lokalnie silnym natężeniu oraz wiatr, w porywach do 60-70 km/h, powodujący zawieje oraz zamiecie śnieżne. Strefa intensywnych opadów śniegu bardzo powoli przemieszczać się będzie w kierunku wschodnim" - pisze we wtorek IMGW na Twitterze.

Na wtorek synoptycy prognozują "przelotny śnieg, na północnym wschodzie miejscami do 6 cm". "Temperatura od -4 stopnia na Śląsku do 2 na wschodnim wybrzeżu, w rejonach podgórskich około -7 stopni. Nad Zatoką Gdańską porywy wiatru do 75 km/h. Na północy, wschodzie i w górach zawieje śnieżne" - czytamy.

Tymczasem serwis fanipogody.pl zapowiada, że najbliższe dni w Europie będą bardzo wietrzne. W niedzielę i poniedziałek (18 i 19 grudnia) "siła wiatru u wybrzeży Skandynawii sięgać może 170 km/h" - czytamy. Na samym lądzie wiatr ma dochodzić w porywach 150 km/h. "Potężny wiatr wiał będzie również na północy Szkocji, na Islandii, czy Wyspach Owczych" - zaznacza portal. W Polsce natomiast, jak na razie, wiatr ma prowadzić do "lokalnych zawiei i zamieci śnieżnych".



Kiedy przestanie padać śnieg? Przed nami ochłodzenie, będzie -20 st. C

Mróz zbliża się do Polski. Nawet kilkanaście stopni na minusie

Synoptyczka IMGW Małgorzata Tomczuk powiedziała, że we wtorek w ciągu dnia tylko nad morzem temperatura nie spadnie poniżej zera.

- Temperatura maksymalna wyniesie od -7 stopni w kotlinach górskich, przez -4 na południu i -2 na północy, do około 1-2 stopni nad morzem - mówiła i dodała, że na północnym wschodzie może padać śnieg. - Przelotne opady prognozowane są na Warmii, Mazurach i na Suwalszczyźnie, tam może spaść do około 6 cm śniegu - mówiła. Na wybrzeżu wschodnim będzie silniej wiało, w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Noc z wtorku na środę ma być bardzo mroźna: w dolinach karpackich temperatura może spaść do minus 18 stopni, a na Podlasiu i w dolinach sudeckich do minus 12 stopni. W centrum temperatura minimalna wyniesie minus 10 stopni, natomiast nad morzem od minus 4 do minus 6 stopni. Dodatkowo na północy Polski spodziewane są mgły osadzające szadź, które mogą ograniczać widzialność do 100 metrów.

