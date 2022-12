Sprawa dominikanina Pawła M. wróci do sądu po tym, jak prokuratura i obrońca złożyli apelację. Zakonnik został skazany za siedem przestępstw, których dopuścił się w latach 2011-2018 wobec jednej z kobiet, m.in. za gwałt i zmuszanie do innej czynności seksualnej. Do nadużyć dochodziło także w latach 1996-2000, gdy Paweł M. prowadził we Wrocławiu Wspólnotę św. Dominika.

