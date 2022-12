W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski ogłosił, że na terenie całego kraju wprowadzono stan wojenny. Jego przemówienie wyemitowano w telewizji. - Nie zmierzamy do wojskowego zamachu, do wojskowej dyktatury. Naród ma w sobie dość siły, dość mądrości, aby rozwinąć sprawny, demokratyczny system socjalistycznych rządów. W takim systemie siły zbrojne będą mogły pozostawać tam, gdzie jest ich miejsce - w koszarach - powiedział wtedy gen. Jaruzelski.





Stan wojenny w Polsce został ogłoszony w 1981 roku

Po wprowadzeniu stanu wojennego zawieszono działalność wszystkich organizacji, stowarzyszeń oraz związków zawodowych. Zmilitaryzowano Polskie Radio i Telewizję Polską. Internowano działaczy i doradców Solidarności, wprowadzono też godzinę milicyjną. Celem wojskowej akcji była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratyzacyjnych, zainicjowanych w sierpniu 1980 roku. W ich efekcie powstała "Solidarność". W czasie stanu wojennego straciło życie ponad 100 osób. Internowano ponad 100 tysięcy, a kolejne tysiące ludzi były represjonowane i wyrzucone z pracy za udział w protestach lub popieranie podziemnej "Solidarności". Stan wojenny w Polsce został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.

Obchody 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

W tym roku prezydent Andrzej Duda również włącza się w akcję Instytutu Pamięci Narodowej "Zapal Światło Wolności. "Ta kampania społeczna jest organizowana od wielu lat w związku z kolejnymi rocznicami wprowadzenia stanu wojennego, czyli 13 grudnia. Wzorem lat ubiegłych 13 grudnia prezydent Andrzej Duda pojawi się o godz. 19.30 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Krzyżu Papieskim, gdzie symbolicznie zapali światło.

Minister Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta przekazał Informacyjnej Agencji Radiowej, że zapalenie znicza to pokazanie, jak ważna dla współczesnej wolnej Polski jest solidarność. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego jest okazją do oddania hołdu ofiarom. Kampania "Zapal Światło Wolności" nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków w wigilię Bożego Narodzenia w 1981 roku wykonały tysiące mieszkańców wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił także Jan Paweł II. Do organizowanej w tym roku akcji IPN można się dołączyć także wirtualnie. Taką świecę można zapalić na stronie swiatlowolnosci.ipn.gov.pl.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie także uczciło 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Tego dnia zaplanowano mszę świętą w intencji ofiar stanu wojennego, więzionych i pokrzywdzonych w latach 1981-89, złożenie kwiatów przed murem pamięci oraz wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom. O godz. 19.30 odbędzie się koncert Janusza Radka „Biało-czerwona wolność". Współorganizatorem uroczystości wraz z Muzeum jest Instytut Pamięci Narodowej i Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność".

Jarosław Wróblewski z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przekazał, że to szczególne miejsce pamięci o ofiarach stanu wojennego. - Tutaj byli więzieni młodzi ludzie, studenci, robotnicy, kolporterzy, drukarze, ludzie, którzy brali udział w manifestacjach ulicznych. Ich walka nie poszła na marne - podkreśla Wróblewski, cytowany przez IAR.

