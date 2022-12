Mógł zginąć Piłsudski, zginął Narutowicz. "Warunki niniejszej zbrodni są zupełnie wyjątkowe"

1922 rok w Polsce był burzliwy, jego końcówka - to wyraźne i coraz bardziej niecierpliwe czekanie na skompletowanie rządu i wybór pierwszego demokratycznego prezydenta. Ścierała się lewica z endecją, pojawiały się mocne nastroje nacjonalistyczne, a do mediów jaskrawo przebijała prawicowa narracja o "żydowskich pachołkach".

Wśród tej burzy i przy nasilającym się niezadowoleniu społecznym rozpoczął się wyścig o najwyższy urząd w państwie - fotel prezydencki. Z udziału w nim zrezygnował, ku zaskoczeniu wielu - w tym przyszłego zamachowca - sam Józef Piłsudski. Kandydatów pozostało pięciu: Jan Niecisław Baudouin de Courtenay (kandydat mniejszości narodowych), Ignacy Daszyński (PPS), Stanisław Wojciechowski (PSL "Piast"), Maurycy Zamoyski (prawica) i wreszcie - bezpartyjny Gabriel Narutowicz. I to ten ostatni został wybrany 9 grudnia 1922 pierwszym prezydentem odnowionego państwa. Otrzymał 289 głosów liczącego 555 posłów i senatorów Zgromadzenia Narodowego.

Prawica nie chciała przyjąć do wiadomości tego wyboru, niemal od razu na ulicach wybuchły protesty. Płomienne przemówienie przeciw nowemu prezydentowi wygłosił generał Józef Haller, mówiąc m.in.: "W dniu dzisiejszym Polskę, o którą walczyliście, sponiewierano". Narutowicza od razu wzywano do ustąpienia, gazety związane z endecją, nacjonalistami szły w ksenofobiczną i agresywną narrację, naciskając, by nie przyjmował urzędu. Ale przyjął - do zaprzysiężenia doszło 11 grudnia, a trzy dni później Piłsudski przekazał Narutowiczowi władzę.

W Warszawie wrzało. Narutowicz dostawał zaś anonimowe groźby śmierci.

Zamach na Narutowicza

16 grudnia 1922 roku, prezydent wziął jednak udział w otwarciu wystawy w stołecznej galerii sztuki Zachęta. Wśród licznych gości był tam też były pracownik resortu kultury, artysta malarz, niegdyś żołnierz - Eligiusz Niewiadomski. Jego obecność nikogo nie dziwiła - członek intelektualnej elity miasta, pochodzący ze znanej warszawskiej rodziny. Jednocześnie mocno krytykujący lewicę, Żydów i Piłsudskiego, sfrustrowany, rozżalony, przepełniony złością, nienawiścią do rządzących. Ale - jak się okazało na późniejszym procesie - także z jakimś poczuciem misji.

Zamachowiec, nie zatrzymywany przez nikogo, podszedł do prezydenta, który właśnie oglądał obraz "Szron" Teodora Ziomka i oddał do niego trzy strzały z bliskiej odległości. W zamieszaniu mógł w zasadzie uciec, ale tego nie zrobił. Czekał. Narutowicz skonał na podłodze Zachęty, otoczony gośćmi wystawy.

Co bardziej przenikliwi obserwatorzy ówczesnej sceny politycznej mogli się spodziewać co najmniej prób zamachu na rządzących. Tymczasem - czyn Niewiadomskiego zaskoczył prawicę, która próbowała w pierwszych komentarzach odciąć się od niego, mówiąc o szaleństwie.



Jak mówi dr hab. Maciej Górny w wywiadzie dla "Krytyki Politycznej", na dłuższą metę w Narutowiczu nie zobaczono człowieka, lecz jedynie symbol. Zamordowanego z zimną krwią człowieka, dodajmy.

- To jest może nawet najbardziej przejmująca rzecz w tej historii. (...) Przecież bezpośrednio po zabójstwie Narutowicza przez chwilę może się wydawać, że to jest wielki wstrząs moralny, że pójdzie za tym jakieś opamiętanie. Ale to trwa dosłownie kilka dni. A później wszystko wraca do normy - mówi Górny.

'Szron' - obraz, który oglądał Gabriel Narutowicz tuż przed śmiercią Teodor Ziomek (1874-1937)

"Stać i patrzeć, zbiry!"

17 grudnia 1922 roku trumnę z ciałem prezydenta wystawiono w Belwederze, a 19 grudnia odbyły się uroczystości pogrzebowe, w których uczestniczyło około pół miliona ludzi. Kondukt przemieścił się na Zamek Królewski i tam znów wystawiono trumnę z ciałem prezydenta, a przez kolejne dni Polacy oddawali mu cześć.

Julian Tuwim tak pisał o tych wydarzeniach:

Z Belwederu na Zamek, tętnicą Warszawy, Alejami, Nowym Światem, Krakowskiem Przedmieściem, Idzie kondukt żałobny, krepowy i krwawy: Drugi raz Pan Prezydent jest dzisiaj na mieście. Zimny, sztywny, zakryty chorągwią i kirem, Jedzie Prezydent Martwy a wielki stokrotnie. Nie odwracając oczu! Stać i patrzeć, zbiry!

Narutowicza pochowano w krypcie katedry św. Jana w Warszawie. Mszę żałobną odprawiał kardynał Aleksander Kakowski, a ksiądz Antoni Szlagowski wygłosił wtedy mowę o "zbrodniczej ręce, która targnęła się na nietykalną osobę pierwszego Urzędnika w Państwie, sponiewierała dostojeństwo Rzeczypospolitej, zdeptała cześć, zniesławiła imię Polski w świecie".

Proces Niewiadomskiego

Proces wytoczono szybko - 30 grudnia - i trwał dzień, co miało pokazać, że władze są jednak sprawne. Równie szybko - by uciszyć złe nastroje - powołano rząd gen. Władysława Sikorskiego. Na urząd prezydenta wybrano Stanisława Wojciechowskiego. Co ciekawe dokładnie taką samą większością głosów, jak Narutowicza.

Niewiadomski został skazany na śmierć i rozstrzelany pod koniec stycznia 1923 przed Cytadelą. Jedni piszą o nim: socjopata, inni długo pisali, że "położył życie na ołtarzu ojczyzny". Kwiaty na jego grobie w reprezentacyjnej alei na warszawskich Powązkach - grobie zabójcy (!) - składane są zresztą do dziś.

Grób Eligiusza Niewiadomskiego na warszawskich Powązkach Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Co mówił zamachowiec? Co mówili świadkowie?

Poniżej przedrukowujemy rozdział "Proces" z książki "Zabójstwo Narutowicza. Kres demokracji II RP", pod redakcją Adama Safaryjskiego, wydanej przez Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią. Przygotowana na stulecie zabójstwa pierwszego Prezydenta RP książka przedstawia zbrodnię oraz jej tło polityczne i społeczne – opowiedziane głosami uczestników i świadków wydarzeń.



Okładka książki 'Zabójstwo Narutowicza. Kres demokracji w II RP' Fundacja Ośrodka Karta

Kazimierz Rudnicki, prokurator, w przemówieniu końcowym podczas procesu o zabójstwo Prezydenta

Oskarżony mówi o anarchii, a czymże jest jego postępowanie? […] Przeciwko czemu protestuje? Przeciwko legalnemu czynowi, przeciwko temu, co stało się zgodnie z prawami Rzeczpospolitej? Nie protestował, gdy nasi przedstawiciele podpisywali traktat o mniejszościach narodowych, zapewniający im całkowity udział w tworzeniu państwa. Nie protestował, kiedy uchwalono konstytucję, która ten stan rzeczy całkowicie akceptowała. Nie protestował, kiedy to prawo publiczne wchodziło w życie. Zaprotestował dopiero wtedy, kiedy na podstawie tego prawa został wybrany prezydent. […] Oskarżony jest najgorszym przedstawicielem anarchii. […] Mógł jak Rejtan położyć się na progu, mógł protestować publicznie, stanąć w obliczu prezydenta Narutowicza i zabić siebie, powiedziawszy, że żyć nie może pod takimi rządami.

[…]

Warunki niniejszej zbrodni są zupełnie wyjątkowe. Dla Niewiadomskiego innego wyroku być nie może, jak tylko wyrok śmierci. O taki wyrok proszę.

Warszawa, 30 grudnia 1922

*

Stanisław Kijeński, obrońca Eligiusza Niewiadomskiego, w przemówieniu końcowym podczas procesu o zabójstwo Prezydenta

Mówi się, że należy panować nad sobą – jest to jednak tylko ideał, do którego człowiek dąży. Pan Niewiadomski nie mógł tego bólu, który go rozsadzał, ukoić; w porachunku z tym bólem, może nawet nieświadomie, uległ presji wewnętrznego nakazu, a jego wolna wola przestała działać. Co za bezmierna tragedia w duszy człowieka, który decyduje się na popełnienie czynu, uznawanego przez niego samego za czyn straszliwy! […]

Niewiadomski nosił w sobie tragedię bólu, bo widział na każdym kroku słabość albo, jak się wyraził, zbrodniczość poczynań rządu. […]

Zalewa nas wprost fala wrogiej obczyzny. Dotychczas handlowała, targowała, dziś się pcha już nawet do rządów i zaczyna nas chłonąć. Z tą wciąż rosnącą falą rośnie i w naszych sercach obawa, że może nas pochłonąć całkowicie. Widział to nie tylko Niewiadomski, widzą to miliony Polaków. […]

Widział pohańbienie Polski w tym, że większość głosów polskich była za innym kandydatem. […] Niewiadomski w całej istocie swojej był wstrząśnięty tym, że głosy obce, jak mówi – głosy wrogów państwa, spowodowały wybór człowieka polskiej mniejszości. Powiedział sobie: dość tego. Organizm nawet najtęższy dłużej męki takiej nie wytrzyma i może paść. […]

Nie było takiego czynu w Polsce, ale też Polska nie była nigdy w takich wyjątkowych warunkach, w jakich ją widział Niewiadomski. Polska nigdy nie była tak przez obcość pochłonięta. Niewiadomski widział, że na każdym polu jesteśmy wysadzani z siodła – oto tragedia czynu i tragedia jego głęboko kochającego, bolejącego serca. W ten sposób należy patrzeć na czyn jego. Nie jest to czyn zbrodniarza, lecz czyn człowieka oszalałego z bólu. […]

Komu jest potrzebna śmierć Niewiadomskiego? […] Kogo to obudzi? Czy naszą duszę zbiorową? […] W naszym narodzie nie ma zasady oko za oko, ząb za ząb. […] W tej chwili pan Niewiadomski prosi mnie, abym w tym przedmiocie przestał mówić. Więc spełniam jego życzenie z wiarą, że sumienie wasze, panowie sędziowie, orzeknie o winie sprawiedliwie, według zasad chrześcijańskich.



Warszawa, 30 grudnia 1922

*

Jan Skotnicki, obecny podczas zamachu na Narutowicza

Niewiadomski wyprostował się, uśmiechnął, poprawił okulary i rozpoczął dwugodzinną, przygotowaną, efektowną mowę. Mowa wypowiedziana była ze świetną swadą, doniosłym głosem, z deklamacyjną intonacją. Mówił upojony przeświadczeniem, że słucha go nie tylko audytorium sądowe, lecz cały naród. W mowie tej zarysował się cały Niewiadomski: pryncypialna jego ideowość, pozerstwo, aktorstwo oraz brak zrównoważenia i logiki.



Warszawa, 30 grudnia 1922

Gabriel Narutowicz NAC

*

Eligiusz Niewiadomski w zeznaniach podczas procesu o zabójstwo Prezydenta

Do winy się nie przyznaję. Przyznaję się jedynie do złamania prawa i za to złamanie gotów jestem ponieść najdalej idącą odpowiedzialność.

[…]

Strzały, od których padł Prezydent, pierwotnie nie dla niego były przeznaczone. Miał od nich zginąć Józef Piłsudski. Dopiero ostatnie przesunięcia na szachownicy sejmowej wskazały siłą jakiegoś fatalizmu osobę Narutowicza. […] Byłem tak pewny tego, że Piłsudski zginie, jak tego, że tutaj stoję. We wtorek 5 grudnia […] wziąłem gazetę, spojrzałem na pierwszą stronę i moje postanowienie upadło od razu. Znalazłem wiadomość o kategorycznej rezygnacji Piłsudskiego z kandydatury na stanowisko prezydenta.

[…]

Doznałem uczucia męki i goryczy, że oto ten człowiek, twórca Judeo-Polski, główny w moich oczach sprawca wszystkich nieszczęść ostatnich czterech lat, będzie dalej grał wybitną rolę w życiu Polski. Byłem rozbrojony i czułem się pobity zupełnie, pobity podwójnie. […] Powody rezygnacji i jej okoliczności były tak jasne, że o zamachu nie mogło być mowy. Ofiarą byłaby tylko osoba fizyczna Piłsudskiego. Jego popularność, jego idee i jego duch pozostałyby i triumfowały. Czyn byłby uznany powszechnie za czyn szaleńca i zbrodniarza. […]

Piłsudski nie dorósł do roli, jaką mu przeznaczyły dzieje. […] Przez cztery lata ja i całe moje pokolenie patrzyliśmy na poniewierkę Rzeczpospolitej, na wszystkie zniewagi, jakie jej wyrządzono, na najstraszniejszą rzecz, jaka może naród spotkać: rozkład ducha, który dzisiaj objął wszystkie klasy.

Niejednokrotnie zapytywałem sam siebie, skąd to wszystko płynie, skąd płynie ta lawina zła, jaką stale niesie ze sobą socjalizm? Dlaczego rzecz, która pierwotnie miała być religią powszechnej sprawiedliwości i jako taka powinna uszlachetniać ducha swych wyznawców – spycha te dusze w błoto? […] Odpowiedź dało mi życie, dała mi historia. Jad […] zaszczepiło socjalizmowi żydostwo. […]

Żydzi wnieśli do socjalizmu ducha bezprzykładnego w dziejach świata materializmu, wnieśli hasło walki o dobra materialne i odrzucili – jeżeli nie w teorii, to w praktyce – zasadę słusznego, proporcjonalnego do wydajności pracy wynagrodzenia, jak gdyby świadomi tego, że nic tak nie deprawuje i nie demoralizuje, jak nieprawy zysk, nadmierny, łatwy do osiągnięcia zarobek. Wnieśli też ducha nienawiści, podstawową cechę całej tej propagandy. Ducha nienawiści, walki i zemsty, tarcia społecznego, przeciwieństwo interesów pracodawców i pracobiorców. Walka klas okazała się genialnym środkiem do rozsadzania społeczeństw aryjskich i do odwracania ich uwagi od walki ras, od podboju żydostwa.

[…]

Gdyby Narutowicz przeszedł większością polską albo gdyby wyboru nie przyjął, zamachu by nie było. […] Jeżeli ktoś znieważa moją matkę, żonę albo córkę, to nie rozumuję, tylko uderzam. Fakt zniewagi tu był, fakt zniewagi naszej wspólnej matki, zniewagi ojczyzny. Nie Narutowicz – podkreślam to – znieważył ją, ale on był niestety symbolem i wyrazem tej zniewagi. […] Padł ofiarą okoliczności, ofiarą sytuacji, będącej poza nim. Odebrałem mu życie, popełniłem ciężką rzecz. Nie ujawniam skruchy, przeciwnie – ujawniam pewną nadzieję, że echa moich strzałów dosięgną najdalszych zakątków ziemi polskiej, zapukają do wszystkich chat i do wszystkich serc, trafią nawet do obozów przeciwników, do tych uwiedzionych, nieświadomych komu służą, do szlachetnych i młodych serc, zbudzą ich sumienia, wątpliwości, czy służą dobrej sprawie, zbudzą ich czujność. Resztę zrobi czas. […]

Do życia powracać nie pragnę, przynajmniej do życia mego ciała. Chcę, aby żył mój duch – to, co było moją myślą, moim uczuciem, co żyło w moich czynach i co przetrwa w moich pracach. […] Kiedy strzelałem do człowieka nieznanego mi, bezbronnego, stojącego do mnie tyłem, moją siłą moralną było przeświadczenie, że za jego życie daję moje. Nie chciałbym żyć z myślą, że trybunał polski, ten symbol sprawiedliwości najwyższej, odebrał mi to, co było i co jest do tej chwili moim najwyższym dobrem.

Wystawiłem weksel, chcę go uczciwie spłacić. To jest moje ostatnie słowo.

Warszawa, 30 grudnia 1922

*

Jan Skotnicki

Siła wypowiedzianego przemówienia zrobiła na sali potężne wrażenie, a szczególnie ostatnia prośba oskarżonego, wypowiedziana grzmiącym głosem: "Wystawiłem weksel, chcę go uczciwie spłacić". […] Po tych słowach Niewiadomski siadł wyczerpany na ławę. Sąd wyszedł, by za kwadrans ogłosić wyrok śmierci. Przyjął go Niewiadomski spokojnie, stojąc dalej z uśmiechem na ustach, gestem ręki uspokajając córkę i żonę znajdujące się na sali.



Warszawa, 30 grudnia 1922

Skan specjalnego wydania 'Kuriera Porannego' po zabójstwie Narutowicza Archiwum Państwowe w Warszawie

*

Juliusz Zdanowski, senator Związku Ludowo-Narodowego, w dzienniku

Silne wrażenie z procesu Niewiadomskiego. Co za przemówienie! Żąda dla siebie śmierci za śmierć. "Chcę uczciwie spłacić dług". Licho przy tej jego postawie wygląda nasza polityka kompromisu, nazywanie jego czynu szaleństwem.

Ściska się coś w człowieku na myśl o wrażeniu, jakiego ten człowiek doznawać musiał, słysząc cytowane przez prokuratora słowa marszałka potępiającego jego czyn. Trzydzieści lat socjaliści mieli monopol męczeństwa i wielkie słowa rzucali o przyszłości, dla której krew przelewali. Wiedzcie teraz, że są ludzie, którzy jeszcze nowszy świat chcą budować i za jego idee giną. W obliczu wyroku wypowiedziany wielki akt oskarżenia, skierowany właściwie przeciw Piłsudskiemu, dostarczy temu ciekawych rozmyślań noworocznych. I jaką pyszną odpowiedzią jest mowa skazańca tym ludziom z lewicy, którzy nie mogą zrozumieć, by ktoś gotów był ginąć za pojęcie i ideał Polski bez nakazu partyjnego i partyjno-organizacyjnych kadr. A wreszcie jest ten strzał jasnym postawieniem przed oczy, że państwo, rząd, kierunki polityczne to nie tylko manewry lub sztuka w teatrze, a sama powaga życia.

Pamiętam przed trzema laty, gdy pisałem: "Kiedyś się znajdzie ten człowiek, co pierwszy przeciwstawi się złu, rozumiejąc, że to jest zło szkodzące istocie życia, a nie teatralne jego wyobrażenie". Ten strzał padł. I my sami nie byliśmy na wysokości, żeby wagę tej chwili ocenić. Rwaliśmy sami nici, które bądź co bądź wiązały duchowo Niewiadomskiego z nami. Prosty chłop Janek Szczepański z Miechowa tak jednak subtelnie odczuł nazajutrz po wypadku sytuację, pisząc w liście: "Czuję się współwinnym jakby tej zbrodni, bo jej właściwie za zbrodnię nie uważam".



Warszawa, 31 grudnia 1922

*

Adolf Nowaczyński, pisarz związany z endecją

Dziś o Nim pisać, tak jakby dyktowało serce i sumienie, nie można. Pisze się więc nadal "zbrodniarz", "morderca", "przestępca", "winowajca" w pismach, ale tych słów na głos nikt już wypowiedzieć nie będzie mógł bez obawy, że mu głos uwięźnie w krtani. Nie można też już ni mówić, ni pisać: szaleniec, fanatyk, niepoczytalny… Ani jednej uncji niepoczytalności i ani cienia fanatyzmu, a jeżeli jest coś z szaleństwa, to z szaleństwa Rejtanów, jakaś miłość ojczyzny w samotności przemyśleń i udręczeń wyolbrzymiona istotnie do szału, jakiś pęd do ofiary za siebie niepowstrzymywany niczym, jakaś żarliwość niebezpieczna, ślepa, straszna, nieokiełznana, ale czysta, skroś piękna i szlachetna, a jednak […] niestety zwyrodniała w akt mordu nieprzebaczalnego, nieusprawiedliwionego nigdy niczym, plamą krwawą na wszystkich nas do naszej śmierci ciążącego, mordu, który będzie nam się przypominał co dzień, co dzień rano i wieczorem, wszystkim bez wyjątku, bez różnicy stronnictw, wszystkim wyższym dziesięciu tysiącom, które ten straszliwy Grudzień mozolnie zbrodniczo przygotowywały.

Dziś o Nim tylko można już powiedzieć to, co On mówił o Józefie Piłsudskim: twarda dusza, bohaterska dusza! Dziś mogą o nim swobodnie pisać ci tylko, co chcą źle pisać, ale i ci znowu nie mogą, bo im pióro z rąk wypada i odmawia posłuszeństwa. […]

Podczas gdy ofiara -"zbrodniarz" wnet od nas odejdzie, to Piłsudski zostaje […] z testamentem skazańca w skurczonej dłoni. Cień Niewiadomskiego już go nie opuści ani chwili, ani dnia, ani godziny. A w tym testamencie skazańca są czasem zdania błędne, a myśli chore z bólu i cierpienia, ale jest moc zasad, przykazań i wskazań, i ostrzeżeń spiżowych, głęboko mądrych i twórczych. I te muszą zapaść w duszę Piłsudskiego i przywieść go do opamiętania i do rewizji pewnych zakorzenionych pojęć i wyobrażeń.

*

Eligiusz Niewiadomski w liście opublikowanym w "Dzienniku Poznańskim" w dniu wykonania na nim wyroku śmierci

Do wszystkich Polaków. […] Śmierć moja jest koniecznym uzupełnieniem mojego czynu. Bez niej byłby on nie tylko bezpłodny, ale leżałby na nim cień mordu. Śmierć to zetrze.

Czyn mój dopiero zakwitnie oblany krwią moją. Zakwitnie, to znaczy przemówi do narodu. Głupcy i hipokryci widzą w nim akt szaleństwa albo fanatyzmu. Tak nie jest. Byłoby źle z Polską, gdyby odrobina charakteru wystarczyła, aby być uznanym za wariata, a odrobina uczucia, wychodząca poza przeciętną normę, dawała kwalifikacje na fanatyka […].

To, na co patrzą nasze oczy, nie jest jeszcze Polską. Nie o takiej śniły wielkie serca poetów naszych, nie za taką cierpiały, walczyły i ginęły pokolenia […]. To jest dopiero Polska Piłsudskiego – Judeo-Polska. Naród polski do głosu w niej jeszcze nie doszedł. Polskę prawdziwą trzeba dopiero zdobyć i zbudować. W walce o nią niech się hartuje duch pokolenia. […]

Walczący o ideę narodową muszą wykazać nie tylko energię, rozwagę i zdolność do czynu twórczego, ale także nieodzownie wielkość ducha, to jest to, czego najwięcej brakuje ich przeciwnikom. […] Umieram szczęśliwy, że dzieło zbudzenia sumień i zjednoczenia serc polskich już się spełni.



Warszawa, 31 stycznia 1923



***

