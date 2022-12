Prokuratura zdecydowała ws. abp. Jędraszewskiego. Chodzi o sprawę księdza, który miał molestować pacjentkę

- Postępowanie zostało zakończone. 2 grudnia 2022 r. wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa na podstawie art. 17 §1 pkt 2 k.p.k., to jest wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego - przekazał Onetowi prok. Janusz Hnatko, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Ksiądz molestował chorą kobietę?

W ubiegłym roku RMF FM informował, że krakowska kuria przez kilka lat miała ukrywać fakt, że jeden z duchownych molestował seksualnie pacjentkę oddziału paliatywnego. W 2017 roku ksiądz kapelan miał zostać przyłapany na kontaktach z półprzytomną kobietą, gdy "dotykał ją w sposób, który jednoznacznie wskazywał na molestowanie".

Wówczas władze placówki zakazały duchownemu wstępu do szpitala, a o wszystkim powiadomili kurię w Krakowie. Małopolscy śledczy o sprawie zostali poinformowani jednak dopiero w lutym 2021 roku. Kazimierz K. usłyszał zarzut molestowania seksualnego osoby niepoczytalnej.

"Z naszych ustaleń wynika, że to lekarze ze szpitala, w którym molestowana była pacjentka, kilka razy pisali do krakowskiej kurii z prośbą, by arcybiskup w końcu zajął się sprawą" - podawało RMF FM.

We wrześniu, o czym informowali dziennikarze tvn24.pl, w sprawie został przesłuchany abp Jędraszewski.