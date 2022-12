Silny wiatr, zawieje i zamiecie śnieżne, intensywne opady - IMGW wydał ostrzeżenia dla trzech województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Właśnie nad północą Polski przechodzi niż atmosferyczny Brygida. Synoptycy prognozują, że w ciągu kilkunastu godzin klin chłodniejszego powietrze będzie przesuwał się nad Finlandię.

"Brygida" nadal w Polsce. Intensywne śnieżyce na północy kraju

Najwięcej śniegu ma spaść właśnie na północy Polski. Tam jednak będzie najcieplej - w wielu miejscach temperatura w ciągu dnia miała przekroczyć 0 st. Celsjusza. IMGW ostrzega przed niską temperaturą na południu kraju - nocami przy dłuższych rozpogodzeniach temperatura minimalna spadać będzie poniżej -10°C, a w kotlinach górskich nawet do -17°C.

Synoptyk Małgorzata Tomczuk powiedziała, że najmocniej poprószy w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w tym regionie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. - Intensywne opady śniegu przewidziane są we wschodniej i północno-wschodniej części województwa pomorskiego, na Warmii i Mazurach, a także na Suwalszczyźnie. Tutaj może spaść od piętnastu do dwudziestu centymetrów śniegu. Ostrzeżenia będą obowiązywały do jutra do 6:00 - mówiła Małgorzata Tomczuk. Synoptyk dodała, że na północy kraju prognozowane są także silne porywy wiatru. - Silny wiatr będzie występował na północy województwa pomorskiego i w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Porywy mogą zbliżać się do 85 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenie przed tym zjawiskiem będzie obowiązywało jutra rana - powiedziała Małgorzata Tomczuk.

Silny wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne we wschodniej części województwa pomorskiego, w całym województwie warmińsko-mazurskim oraz na Suwalszczyźnie.

W nocy najzimniej będzie na południu Polski. W dolinach karpackich temperatura spadnie do minus dwunastu stopni, a na Przedgórzu Sudeckim - do minus dziesięciu. Mroźno także na Suwalszczyźnie, tam termometry wskażą minus siedem stopni. Najcieplej będzie nad morzem: od zera do jednego stopnia.

Synoptycy zaznaczają, że we wtorek opady śniegu już zdecydowanie słabsze, jedynie na północnym wschodzie może spaść do 6 cm świeżego śniegu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od -7°C w kotlinach karpackich, -5°C w kotlinach sudeckich i -3°C na wschodzie, do -1°C na zachodzie. Bez mrozu tylko nad morzem, około 2°C. We wschodniej części wybrzeża nadal wiał będzie dość silny i okresami silny północno-zachodni wiatr, w porywach do 75 km/h.

Alert RCB o wietrze i zamieciach dla Pomorza i Mazur

Alert RCB o treści: "Uwaga! Dziś (12.12) silny wiatr, zawieje i zamiecie śnieżne. Bardzo trudne warunki na drogach. Zostań w domu, jeśli możesz." został wysłany do mieszkańców powiatów w części województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W komunikacie poinformowano o bardzo trudnych warunkach na drogach. Jak czytamy na stronach internetowych RCB porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km/h.

