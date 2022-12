Sondaż: ćwiczenia wojskowe dla zwykłych obywateli i powrót poboru. Zaskakujący wynik

Zobacz wideo Dlaczego planowane powołania do wojska są konieczne? Pytamy eksperta

Ministerstwo Obrony Narodowej przewiduje, że w następnym roku powołanych zostanie na ćwiczenia wojskowe do 200 tys. osób. Powołania mają dotyczyć osób, "które nie odbywały dotychczas czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy". Projekt rozporządzenia ma być przyjęty do końca tego roku.

Sondażownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytała Polaków, czy należy przeprowadzać i powoływać na ćwiczenia wojskowe zwykłych obywateli, którzy przeszli kwalifikację wojskową i mają kategorię "A".

Sondaż. Polacy chcą powołań na ćwiczenia wojskowe

Jak wynika z sondażu, ponad połowa ankietowanych uważa, że należy przeprowadzić ćwiczenia wojskowe zwykłych obywateli. Opcję "zdecydowanie tak" wskazało 24,9 proc. badanych, a "raczej tak" 29,9 proc.

35,8 proc. jest przeciwnego zdania. Odpowiedzi "raczej nie" udzieliło 21,7 proc., a "zdecydowanie nie" tylko 14,1 proc. 9,4 proc. pytanych nie ma zdania.

Polacy przeciwni powszechnemu poborowi do zasadniczej służby wojskowej

Ankietowani odpowiedzieli również na pytanie, czy należy w Polsce przywrócić powszechny pobór do zasadniczej służby wojskowej i powoływać do wojska osoby zdolne do takiej służby.

Tu, odpowiedź znacząco różni się od pierwszego pytania. Twierdząco odpowiedziało tylko 32,9 proc. ankietowanych. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu było aż 60,1 proc. badanych. Wahających się było zaledwie 7 proc. badanych.

Sondaż United Surveys dla Wp.pl został przeprowadzony w dniach 9-10 grudnia 2022 roku metodą CATI na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.