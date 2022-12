Atak zimy w Polsce zmusił do odśnieżania dróg, chodników oraz dachów. Śnieg zalegający na powierzchni budynku nie dość, że zagraża przechodniom, to może negatywnie wpłynąć na konstrukcję budynku. Kto powinien sprzątać śnieg z dachu? Kto jest za to odpowiedzialny? Wyłącznie właściciele nieruchomości i zarządcy.

