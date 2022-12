Atak zimy. Ostrzeżenia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Niebezpiecznie na drogach

W części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi, intensywnymi opadami śniegu i silnym wiatrem. Śnieg mocniej popada również na Dolnym Śląsku.

Pomarańczowe ostrzeżenia wydano m.in. dla okolic Olsztyna, Lidzbarku Warmińskiego. Elbląga, Nidzicy, Iławy, Szczytna, Ostródy, Trójmiasta, Pucka i Wejherowa. Opady śniegu mają tam mieć natężenie "umiarkowane, okresami silne, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 25 cm".

W powiatach nyskim, ząbkowickim, kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim, lwóweckim i w Jeleniej Górze obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Prognozowane tam są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

Niebezpiecznie zwłaszcza na lokalnych drogach

Na północy i wschodzie kraju przez noc spadło kilkanaście centymetrów śniegi - podaje RMF FM. Po ulicach Warmii i Mazur jeździ około stu pługów i solarek. "Szczególnie niebezpiecznie jest na lokalnych drogach, gdzie zalega dużo śniegu. Opady w północnej Polsce mogą utrzymać się do jutrzejszego poranka" - podano.

Z informacji radia wynika, że trudno jest też na Śląsku. Na autostradzie A4 na odcinku Katowice-Kraków jest biało ślisko i nie widać pasów. Trudna sytuacja jest też na krajowej 94 i 1 - od Wojkowic Kościelnych po Pogorię, gdzie utworzył się kilkukilometrowy korek. Na drodze krajowej 86 na wysokości Dąbrowy Górniczej zablokowany przez tiry był przejazd w kierunku Sosnowca.

Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie informuje, że przejezdność ulic, którymi kursują autobusy, miejskie jest utrzymana. "To 1600 km dróg, które odśnieża 170 pługoposypywarek. Zgarniają śnieg i błoto pośniegowe, a następnie posypują nawierzchnie chlorkiem sodu" - poinformowano. Setki ekip odśnieżają też przystanki, przejścia dla pieszych, kładki i schody. "Poranną podróż może zająć Wam dziś więcej czasu, warto wyjść wcześniej z domu. Jeśli nie wybieracie komunikacji publicznej, koniecznie odśnieżcie swój samochód" - dodano.

Krakowskie MPO podało z kolei, że przez całą noc w mieście pracowało 239 jednostek, w tym 56 solarek. Liczba ta się nie zmieniła i cały czas właśnie tyle pojazdów MPO jest wciąż w mieście. Główne drogi są czarne, ale śnieg wciąż pada i nie przestanie aż do wieczora.

Śnieg spadnie niemal w całym kraju

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ciągu dnia będzie pochmurno. "Opady śniegu, na północy i południowym zachodzie, okresami intensywne. Temperatura od -7 st. C na Podhalu do około 4 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach nad morzem do 80 km/h. Lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne" - czytamy.

Z prognoz IMGW wynika, że śnieg popada niemal wszędzie, poza województwami wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim.