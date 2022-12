Damian Ratka gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Początek rozmowy już o 8.30. Zapraszamy do oglądania.

MON chce zwiększyć liczebności Wojska Polskiego o nawet 200 tys. żołnierzy

W 2023 r. MON przewiduje powołanie do 200 tys. osób na ćwiczenia wojskowe. Powołania mają dotyczyć osób, "które nie odbywały dotychczas czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy". Projekt rozporządzenia ma być przyjęty do końca tego roku.

Ćwiczenia odbywają w jednostkach wojskowych i związkach albo jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej lub w innych wskazanych przez niego podmiotach. Praca nie stanowi przeszkody. Pracodawca będzie musiał udzielić rezerwiście urlopu bezpłatnego. Za każdy dzień ćwiczeń powołanym przysługuje od wojska uposażenie zasadnicze.

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji podkreśla, że wezwanie nie jest jednoznaczne z wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenia. Decyzja jest wydawana dopiero po upewnieniu się, że dana osoba spełnia określone warunki. Kto może zostać wezwany na ćwiczenia wojskowe dokładnie precyzuje ustawa "O obronie Ojczyzny".

Obecnie zasady odbywania służby wojskowej reguluje uchwalona w marcu ustawa o obronie Ojczyzny. Zgodnie z ustawą, służba wojskowa dzieli się na: czynną służbę wojskową i służbę w rezerwie. Czynna służba polega na pełnieniu: zasadniczej służby wojskowej; terytorialnej służby wojskowej; służby w aktywnej rezerwie w dniach tej służby oraz odbywaniu ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy; zawodowej służby wojskowej; służby w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

116 czołgów Abrams trafi do Polski

Amerykański Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż Polsce dodatkowych 116 czołgów Abrams wraz z amunicją - poinformował w zeszłym tygodniu wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

"Przystępujemy do negocjacji cenowych. Pierwsze dostawy możliwe w 2023 roku. Silne wojsko to bezpieczna Polska" - napisał na Twitterze szef MON. Dodał, że "za nami kolejny krok na drodze do zwiększania pancernego potencjału Sił Zbrojnych RP".

Wiosną tego roku podpisano umowę na zakup 250 nowych Abramsów, ale ich produkcja zajmie sporo czasu. Dlatego też trwały rozmowy ze stroną amerykańską o przekazaniu sprzętu używanego. Ostatecznie zgodzono się na sprzedaż Polsce właśnie 116 czołgów Abrams. Sprzęt będzie nieco starszy niż czołgi zamówione w kwietniu tego roku i będzie pochodził z magazynów US Army. Używane czołgi zostaną poddane modernizacji przez polski przemysł.

Polska podpisała umowę na zakup 250 czołgów Abrams w wersji SEPv3 w kwietniu tego roku. Umowa jest warta około 23 miliardów złotych i przewiduje także pakiet logistyczny oraz szkoleniowy, a także znaczną liczbę amunicji czołgowej.