Zaginęła 17-letnia Emilia Późniak. Ostatni raz była widziana w piątek

Emilia Poźniak pochodzi z Robakowa w województwie wielkopolskim. Jednak jak podaje strona SOS Zaginięcia, nastolatka od jakiegoś czasu przebywała w placówce stowarzyszenia Monar. Jest to Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień przy al. Jarzębinowej we Wrocławiu.

Zaginęła 17-letnia Emilia. Ostatni raz była widziana w piątek

17-latka w piątek 9 grudnia ok. godz. 17 opuściła placówkę, nie powiedziawszy nikomu, dokąd się udaje. Ostatni raz była widziana na al. Jarzębinowej. Nastolatka nie powróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Emilia prawdopodobnie przebywa we Wrocławiu w towarzystwie kolegi i koleżanki, z którymi uciekła z ośrodka.

Rysopis zaginionej nastolatki

Jak podaje strona SOS Zaginięcia, Emilia mierzy 175 cm wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała i ma kręcone włosy za ramiona. Emilia posiada tatuaż na plecach przedstawiający smoka oraz kolczyk w pępku. Portal nie posiada, w co była ubrana w dniu zaginięcia.

Świadkowie, którzy widzieli zaginioną proszeni są o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław - Krzyki pod numerem telefonu 47 871 16 00 lub z najbliższą jednostką policji pod nr alarmowym 112. Można również napisać bezpośrednio do strony SOS Zaginięcia na Facebooku. Osobom zgłaszającym gwarantowana jest anonimowość.

