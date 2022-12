Przez Polskę przemieszcza się niż atmosferyczny Brygida, który niesie ze sobą intensywne opady śniegu oraz silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla wschodniej Polski.

Niż Brygida w Polsce. Cyklon kieruje na północ kraju

Jak mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, niż kieruje się z południowego wschodu na północ. W sobotę wieczorem intensywnie sypało na Podkarpaciu i w Małopolsce, w niedzielę zima najmocniej uderzy w Polsce centralnej: - Ziemia Łódzka, Mazowsze, ale również Podlasie i województwo śląskie - to tutaj będą największe opady. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek ten front będzie przesuwał się jeszcze dalej na północ i wtedy opady również w kujawsko-pomorskim i na Mazurach, a w poniedziałek - na krańcach północnych - powiedział Grzegorz Walijewski.

IMGW wydało pomarańczowe alerty. Silny wiatr, zawieje i zamiecie śnieżne

Lokalnie może spaść nawet do 20 cm śniegu. Będzie wiał silny wiatr, który miejscami może prowadzić do zamieci i zawiei śnieżnych. Po przejściu niżu do Polski zacznie napływać mroźne arktyczne powietrze. W przyszłym tygodniu temperatura w całym kraju spadnie poniżej zera.



Cyklon Brygida zbliża się do Polski. IMGW wydało alerty

Śnieżyca w Polsce. Gdzie spadło najwięcej śniegu?

Jak pisze "Wyborcza", od soboty najwięcej śniegu spadło na południu Polski. "W Bieszczadach w Lesku z soboty na niedzielę aż 22 cm. Wiele dróg jest nieprzejezdnych. W sobotę w lawinach w Tatrach zginęły trzy osoby" - czytamy.

"Niż Brygida przyniósł do nas spore opady śniegu. Tak w zimowej szacie wygląda obecnie Jasło" - napisał na Twitterze portal terazJaslo.pl, zamieszczając zdjęcia zasypanych ulic.

"Niż Brygida daje nam popalić. W Rzeszowie przed północą na ulice wyjechały pługopiaskarki i ciągniki, aby sypać sól i piasek. Teraz robimy kolejny już objazd odśnieżający. Na ulicach pracuje 77 pojazdów i dodatkowo 60 osób. Uważajcie na siebie!" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

W Puławach spadło natomiast 30 cm śniegu. "W innych miejscach w województwie podkarpackim przeważnie powyżej 15 cm" - zaznacza IMGW. Instytut zamieścił także link do zestawienia, w którym można sprawdzić grubość pokrywy śnieżnej w polskich miejscowościach.