Kiedy zaczyna się przerwa świąteczna? Ile trwa? Które dni w okresie świąteczno-noworocznym są dniami ustawowo wolnymi od pracy? Odpowiadamy.

Boże Narodzenie 2022. Przerwa świąteczna w szkołach

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. I co ważne, w tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy organizacji zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

W tym roku dzieci i młodzież szkolna przerwę świąteczną rozpoczynają dzień przed Wigilią, 23 grudnia 2022. Natomiast powrót do szkoły jest zaplanowany na poniedziałek, 2 stycznia 2023. Co w sumie daje dziesięć dni wolnych od nauki.

Boże Narodzenie 2022. Przerwa świąteczna w przedszkolu

Jak przerwa świąteczna wygląda w przypadku dzieci, które korzystają w szkole z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym? Otóż te dzieci mają prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Co to oznacza w praktyce? Jak czytamy w rozporządzeniu, "oddział przedszkolny w szkole działa zgodnie z przepisami dotyczącymi przedszkoli publicznych, a więc do jego organizacji nie mają zastosowania przepisy ww. rozporządzenia, w którym ustalono terminy ferii i przerw świątecznych".



W większości przedszkoli w okresie świąteczno-noworocznym prowadzone są tzw. dyżury. A to oznacza, że placówki są otwarte dla dzieci, ale tylko tych, których rodzice w tym czasie pracują i nie mają możliwości, by zaopiekować się dziećmi w domu.

Przerwa świąteczna. Które dni w okresie świątecznym są wolne od pracy?

W związku z tym, że Wigilia w tym roku przypada w sobotę, dla większości osób będzie to dzień wolny od pracy. Dniami ustawowo wolnymi od pracy są jednak tylko pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli 25 i 26 grudnia - niedziela i poniedziałek. Kolejne dni nie są już ustawowo wolne od pracy.

Następna okazja do świętowania przypada dopiero 1 stycznia w Nowy Rok, czyli w niedzielę. Sylwester, który wypada 31 grudnia, nie jest dniem wolnym od pracy - jednak tego dnia często praca trwa krócej, sklepy również są otwarte w innych godzinach.