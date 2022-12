Cyklon Brygida zbliża się do Polski: potężna śnieżyca i brak prądu. Atak zimy już w sobotę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu na południowym wschodzie kraju. Do Polski zbliża się potężna śnieżyca związana z niżem Brygida - informuje także portal dobrapogoda24.pl.

IMGW ostrzega przed śnieżycą: Wydano alerty meteorologiczne

Ostrzeżenie drugiego w trzystopniowej skali wydano dla Podkarpacia, południowej części Lubelszczyzny i wschodnich powiatów Małopolski. Synoptycy prognozują tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 20 do 30 centymetrów. Alert obowiązuje od godziny 22:00 w sobotę do 14:00 w niedzielę.

Z kolei na pozostałych obszarach województw lubelskiego i małopolskiego, a także na południowo-wschodnich krańcach Mazowsza i Ziemi Świętokrzyskiej obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15, a miejscami do 20 centymetrów. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 22:00 w niedzielę na południu i od 3:00 na północy regionu - do 16:00 w poniedziałek.



Śnieżyca zbliża się do Polski. Spadnie nawet ponad 40 centymetrów śniegu?

Zdaniem portalu dobrapogoda24.pl między 11 a 14 grudnia spaść może natomiast nawet do 40 centymetrów śniegu, a w rejonach podgórskich i górskich więcej. "Po przejściu śnieżycy pojawi się silniejszy mróz szczególnie w południowej Polsce, a później prawdopodobnie dotrze kolejny niż z opadami śniegu" - czytamy.

Synoptycy ostrzegają, że lokalnie może dojść do złamań drzew lub ich konarów i przerw w dostawie prądu.

