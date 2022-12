Nowe fakty w sprawie Iwony Wieczorek. Policja szuka mężczyzny z nagrania. Rozpoznajesz go?

"W sprawie dotyczącej zaginięcia Iwony Wieczorek pojawiły się nowe ustalenia. Osoby posiadające wiedzę na temat mężczyzny z załączonego nagrania proszone są o kontakt pod nr tel. 600 997 213 lub adresem e-mail wieczorek@policja.gov.pl. Gwarantujemy anonimowość!" - pisze policja na Twitterze.

Do wpisu dołączone zostało wideo, na którym widać mężczyznę z ręcznikiem, idącego za Iwoną Wieczorek w noc jej zaginięcia z 16 na 17 lipca 2010 roku. To właśnie on śledził ją przez prawie całą trasę, którą zarejestrowały kamery monitoringu. Od 2019 roku sprawą kobiety zajmują się śledczy z Archiwum X.

Zobacz wideo Zaginięcie Iwony Wieczorek. Policja szuka tego mężczyzny. Poznajesz go? [NAGRANIE]

Ostatni kontakt z Wieczorek miała o 3:33 jej koleżanka, która była z nią na imprezie. Iwona prosiła o spotkanie na molo w Sopocie. Dziewczyna jednak już zdążyła wrócić do domu, w którym Iwona również miała nocować. Chwilę później telefon Iwony się rozładował.

Trasa Iwony została zarejestrowana przez kamery w Sopocie. Z materiału wynika, że całą drogę przez plażę dziewczyna była śledzona. Szedł za nią właśnie mężczyzna z ręcznikiem na ramieniu.

Znajomy Iwony Wieczorek twierdzi, że nęka go policja

Od zaginięcia 19-letniej Iwony Wieczorek minęło 12 lat. We wrześniu śledczy przeszukali dom jednego z jej znajomych, 34-letniego dziś Pawła. Później pojawili się też w domu jego rodziców i mieszkaniu babci, u której Paweł nocował po imprezie, po której zaginęła Iwona.

W nowym wywiadzie Onetu 34-latek mówi, że policjanci nękają jego bliskich, co ma odbijać się szczególnie na zdrowiu 86-letniej babci. Skarży się, że policja skonfiskowała należący do rodziny sprzęt elektroniczny. - Wciąż nie możemy odzyskać swoich komórek i komputerów. Nie mogą ich odzyskać również moi rodzice. Przywieźli nam tylko kopie binarne dysków, ale nie możemy ich uruchomić, ponieważ to wymaga sprzętu, przejściówek itd. - mówi. - Bardzo chciałbym, żeby oni [policjanci - red.] rozwiązali tę sprawę. Ciągnięcie jej przechodzi w paranoję - podkreśla.

Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy wynika, że po zaginięciu Iwony na jej biurku znaleziono karteczkę z numerem telefonu ważnego pracownika Dream Clubu, a zarazem byłego kickboksera. Gdy 19-latka zniknęła, Paweł miał wielokrotnie kontaktować się z tym mężczyzną.

- Znaliśmy się wcześniej, bo ja również trenowałem sztuki walki, ale nie byliśmy żadnymi dobrymi kolegami. Pomagał mi załatwić nagrania z Dream Club po zaginięciu, żebym mógł je dać policji. Minęło już 12 lat, nie wszystko pamiętam, a dzwoniłem wtedy do wielu osób, jednak wydaje mi się, że wszystkie te rozmowy z nim musiały dotyczyć tych nagrań - wyjaśnia Onetowi 34-latek.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Znajomy wyjaśnia, po co dzwonił do pracownika klubu

Zaginięcie Iwony Wieczorek

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 r. w Gdańsku. Po kłótni ze znajomymi opuściła sopocką dyskotekę i pieszo wracała do domu, do którego dziewczynę dzielił kawałek promenady i pas Parku Reagana. Nigdy tam jednak nie dotarła, a słuch o niej zaginął. W sprawie zostało przesłuchanych kilkuset świadków, sprawdzono również kilkanaście hipotez.

W maju 2021 r. krakowska prokuratura zażądała informacji od sześciu tysięcy pomorskich policjantów. Każdy z funkcjonariuszy miał napisać pismo, czy ma wiedzę o utrudnianiu śledztwa i korupcji. Śledczy mieli podejrzewać, że funkcjonariusze mogli tuszować sprawę i chronić sprawców.

