Kraków: strażnicy miejscy zauważyli trzech śpiących bezdomnych. Jeden z nich nie oddychał

W czwartek jeden z patroli krakowskiej Straży Miejskiej zabezpieczał pustostan przy ul. Wielickiej. "Na miejscu, obok wskazanego budynku, strażnicy zauważyli trzy śpiące osoby bezdomne. Dwaj mężczyźni zostali dobudzeni, natomiast trzeci leżał na materacu przykryty kołdrą i nie reagował na żadne bodźce" - czytamy w komunikacie strażników.

Okazało się, że mężczyzna nie oddycha. Strażnicy rozpoczęli reanimację. "Resuscytacja trwała aż do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, który przejął od strażników czynności ratunkowe. Niestety chwilę później ratownicy stwierdzili zgon" - przekazała Straż Miejska w Krakowie.

Kraków. Straż Miejska o pomocy bezdomnym

Jak informowali w listopadzie krakowscy strażnicy, bezdomne osoby jesienią i zimą szukają schronienia na terenach ogródków działkowych, w klatkach schodowych, piwnicach, pustostanach czy kanałach ciepłowniczych.

"Strażnicy miejscy docierają do bezdomnych i oferują im wszelkie możliwości wsparcia socjalnego, a w razie konieczności pomagają im w dotarciu do łaźni, ogrzewalni lub noclegowni. Wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie starają się nakłonić ich, by zmienili swoje dotychczasowe miejsce pobytu na ciepłe i bezpieczne" - przekazywała Straż Miejska.

Zdarza się, że strażnicy wzywają pogotowie. Jeśli bezdomna osoba jest pijana, przewożą ją do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka.

W ubiegłym roku strażnicy dokonali 7705 kontroli miejsc, w których przebywali bezdomni. 159 osób zostało przewiezionych do noclegowni lub ogrzewalni, 746 osób trafiło do centrum profilaktyki uzależnień. Ponad 6,7 tys. osób odmówiło pomocy.

"Mimo takich zapewnień nie można pozwolić, by osoby bezdomne zostały całkiem same i funkcjonowały w warunkach zimowych zagrażających ich zdrowiu i życiu. Dlatego apelujemy do mieszkańców, by nie pozostawali obojętni i zgłaszali informacje o osobach potrzebujących pomocy na numer alarmowy straży miejskiej 986, na numer 112, lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej" - czytamy w komunikacie krakowskich strażników.

