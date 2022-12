Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała w piątek (9 grudnia) nagranie przedstawiające kuriozalne zachowania niektórych kierowców w nowo otwartym tunelu na Zakopiance. "Niestety, wciąż zdarzają się takie osoby, dla których bezpieczeństwo i obowiązujące przepisy nie mają znaczenia." - informuje pod udostępnionym filmem GDDKiA.

Nowy tunel na Zakopiance i kuriozalne zachowania kierowców

Tunel na drodze ekspresowej S7 pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą otwarto zaledwie miesiąc temu, a już znalazło się kilku kierowców służących za przykład, czego na pewno nie powinno się robić w tunelu. GDDKiA informuje, że zachowania nierozsądnych uczestników ruchu są stale rejestrowane przez kamery.

Ich poczynania rejestrują kamery systemu zarządzania tunelem, przekazujące sygnał na żywo do Centrum Zarządzania Tunelem (CZT), które pracuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Obraz z kamer zapisywany jest przez system monitoringu. Każde zatrzymanie pojazdu czy też pojawienie się pieszego wzbudza alarm systemu.

Taką informację możemy przeczytać pod nagraniem opublikowanym na YouTube na kanale GDDKiA. Film przedstawia kuriozalne zachowania kierowców, z których większość uwiecznionych decyduje zatrzymać się przy trasie w celu m.in. napicia się kawy, rozprostowania nóg, czy zrobienia sobie zdjęcia. Wśród tego mało zaszczytnego grona znalazło się również dwóch mężczyzn nagrywających amatorski klip wideo. Przez GDDKiA zostali oni określeni mianem "niespełnionych raperów"

Wszystkie nieodpowiednie zachowania zarejestrowane przez kamery zostaną przekazane policji w celu prowadzenia dalszych postępowań.

Tunel na Zakopiance za niemal miliard złotych

Tunel na Zakopiance został otwarty 12 listopada 2022 r. To dwukomorowy obiekt o łącznej długości 2,06 km. W każdej z komór znajdują się dwa pasy ruchu, każdy o szerokości 3,5 m. Dodatkowo wytyczono 3-metrowe pasy awaryjne. Wysokość tunelu to 4,7 m. Budowa obiektu rozpoczęła się w marcu 2017 roku w Naprawie, a prace odbywały się w systemie ciągłym, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Inwestycja pochłonęła 968,8 mln zł. Oddanie tunelu do użytku i przyłączenie go do istniejącej już trasy S7 pozwoliło kierowcom podróżującym m.in. w góry znacząco przyspieszyć podróż pod Tatry.