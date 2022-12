Brutalne zabójstwo w Sochaczewie. Policjanci znaleźli ciało sprawcy

Zobacz wideo Dzieci były już na pasach, a mężczyzna machał znakiem stop. Kierująca nawet się nie zatrzymała

Przypomnijmy, mężczyzna 20 razy dźgnął nożem sprzedawczynię w jednym ze sklepów przy ul. Płockiej w Sochaczewie. Kobieta zmarła. RMF FM podało, że napastnikiem okazał się mąż ekspedientki. Mężczyzna miał mieć zakaz zbliżania się do żony, a także był objęty dozorem policyjnym.

Zabójstwo w Sochaczewie. Policjanci znaleźli ciało sprawcy

Do porannych godzin trwała obława. Brali w niej udział policjanci z Sochaczewa, Płocka i Radomia. W akcję poszukiwawczą zaangażowano śmigłowiec i psy tropiące.

W piątek po godz. 6 policjanci przekazali, że znaleźli ciało 39-latka ok. 5 km od miejsca tragedii. Mężczyzna prawdopodobnie popełnił samobójstwo.

Zabójstwo ekspedientki. Mieszkańcy Sochaczewa w szoku. "Nic nie wskazywało, że mogłoby dojść do tragedii"

Mieszkańcy Sochaczewa wciąż są w szoku po czwartkowej tragedii. - Nie mogę uwierzyć, że to wydarzyło się obok nas. Chodziłam czasami do tej Żabki. Ona była piękną kobietą, zawsze mila, uśmiechnięta. Nic nie wskazywało, że mogłoby dojść do tragedii - powiedziała Wirtualnej Polsce Bożena, która mieszka obok.

Z ustaleń portalu wynika, że para miała nastoletniego syna. Chłopaka ze szkoły odebrała policja.

