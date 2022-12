38-letni obywatel Ukrainy Viktor S. podczas rozprawy w Sądzie Okręgowym w Opolu zeznał, że nie planował zabójstwa 46-letniej Ukrainki. Chciał ją jedynie nastraszyć, ponieważ był zazdrosny. Przyznał się do morderstwa, jednak nie zgadza się z tym, że doszło do zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.



Opole. Ruszył proces Viktora S., który miał zamordować swoją byłą partnerkę

Do zabójstwa kobiety doszło 23 kwietnia 2022 roku na terenie posesji przy ul. Parkowej w Zdzieszowicach. Według prokuratora mężczyzna działał z zamiarem bezpośredniego pozbawienia życia kobiety. Viktor S. zadał byłej partnerce ciosy scyzorykiem o długości siedmiu centymetrów. Ustalono, że 46-latka zmarła w wyniku odniesionych ran - trzech kłutych klatki piersiowej oraz podciętego gardła. Jak zeznawał mężczyzna, ich związek był pełen konfliktów, a on był stale zazdrosny o byłą partnerkę.

Opole. Viktor S. przyznał się do zabójstwa byłej partnerki

Viktor S. tłumaczył podczas rozprawy, że kochał 46-letnią Ukrainkę i nie planował morderstwa. Przyznał się jednak do zabójstwa kobiety. Nie zgodził się z zarzutami, że doszło do zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. - Widziałem, że Natalia dostała SMS-a od innego mężczyzny, powiedziała, że spotka się z nim po naszej imprezie. Byłem bardzo wzburzony emocjonalnie - przekazał Viktor S.

To miało doprowadzić do zabójstwa 46-latki. - Byłem w takim szoku, że nie pamiętam, jak dokonałem tego zabójstwa nożem. Nie pamiętam, jak uderzałem - zeznał mężczyzna, cytowany przez Radio Opole. Sędzia Robert Mietelski przytoczył to, co mężczyzna powiedział podczas postępowania przygotowawczego w Prokuraturze Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu. Zeznał wtedy, że po przeczytaniu SMS-a, który otrzymała kobieta, powiedział, że pobije nadawcę wiadomości, a 46-letnią Natalię zabije. - Powiedziałem do niej: albo będziesz ze mną, albo z nikim. Prawą ręką wyciągnąłem z kieszeni nóż. Przyłożyłem jej go do szyi i jeden raz podciąłem. Chciałem ją tylko wystraszyć i zmusić, by do mnie wróciła - relacjonował przebieg zdarzenia oskarżony, cytowany przez Radio Opole.

