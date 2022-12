Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla 200 tys. osób. Mimo że płk Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji zapewnia, że "projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej dotyczący powołania osób do służby czynnej na 2023 r., [...], jest praktycznie tożsamy z projektem na 2020 i 2021 r.", sprawa wywołała poruszenie. Głos postanowiła zabrać między innymi Marianna Schreiber.

Marianna Schreiber pójdzie do wojska? "Jak będzie 2 tys. serduszek, to idę"

"Mężczyźni nie chcą iść do wojska? Gdyby było trzeba, nie patrząc na to, że jestem kobietą - poszłabym bez mrugnięcia okiem" - zapewniła Schreiber na Twitterze koło południa 8 grudnia. Wypowiedź ta spotkała się jednak z dużym odzewem.

"Co stoi na przeszkodzie, by się zapisać do WOT-u? Wojsko nie jest zarezerwowane dla mężczyzn", "Naprawdę nie wiesz, że jako kobieta też możesz służyć w wojsku?", "To idź, a nie na TT. WOT przyjemnie cię z otwartymi rękoma, odwagi tylko trzeba" - komentowali internauci. Kilka godzin później Schreiber postanowiła więc zapewnić, że wstąpi do wojska, jeśli jej post otrzyma wystarczająco polubień.

"Widzę, że chcecie, aby wstąpiła do wojska. Jak będzie 2 tys. serduszek, to idę. Do dzieła" - napisała po godzinie 16. Tylko w dwie godziny wpis zdążył uzyskać dwukrotnie większą liczbę polubień.



Ćwiczenia wojskowe 2023

W środę 8 grudnia Ministerstwa Obrony Narodowej poinformowało, że w przyszłym roku do czynnej służby wojskowej oraz do służby w rezerwie może zostać powołanych ok. 250 tys. osób. MON podkreśliło, że do priorytetów należy obecnie "zwiększenie liczebności Wojska Polskiego we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, w służbie zawodowej i w rezerwie oraz we wszystkich korpusach osobowych-szeregowych, podoficerów i oficerów".

