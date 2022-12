Do Polski nadchodzi wielka śnieżyca. Ponad 40 cm śniegu? "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Synoptycy z portalu dobrapogoda24.pl zapowiadają, że już wkrótce pogoda w Polsce znacznie namiesza. W naszym kraju w najbliższych dniach może spaść nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu, zapowiadane są także zamiecie i przerwy w dostawie prądu.

Śnieżyca w Polsce już niedługo. Zapowiadane także mrozy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił w czwartek (8 grudnia) pogodę na kolejne siedem dni. Według synoptyków w piątek opady śniegu możliwe będą głównie w Karpatach - może tam spaść od 10 do 15 centymetrów białego puchu. W niedzielę śnieg pojawi się już natomiast w centrum i na południu Polski. "Na Lubelszczyźnie, Mazowszu i Ziemi Świętokrzyskiej do 15-20 cm śniegu. Na południowym wschodzie opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, powodujące gołoledź!" - czytamy.

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie, a w centrum i na północy kraju spaść może dodatkowe 10 cm śniegu. O ile do tego czasu temperatura w Polsce będzie oscylować wokół kilku stopni Celsjusza (nocą do kilku stopni na minusie), o tyle od wtorku do końca tygodnia zapowiadane jest "wyraźne ochłodzenie". W nocy wartości mogą spaść do 10 stopni na minusie, natomiast na terenach podgórskich nawet do -20.



Pogoda. W Polsce spadnie nawet ponad 40 cm śniegu?

Według autorów portalu dobrapogoda24.pl między 9 a 13 grudnia śniegu w Polsce może spaść natomiast jeszcze więcej. "Najnowsze prognozy przyrostu pokrywy śnieżnej wskazują, że w wielu regionach spadnie ponad 10-40 cm śniegu" - czytamy. Według synoptyków "główna śnieżyca" przejdzie przez nasz kraj między 11 a 13 grudnia. "Śnieg będzie mokry i ciężki. Może powodować totalny paraliż na drogach, a nawet przerwy w dostawie energii elektrycznej" - dodaje portal.

