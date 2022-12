Joanna Kurska straci pracę w TVP? "Nie chce wyjeżdżać z kraju", choć Jacek Kurski będzie wyjeżdżał

Jacek Kurski miał ambicje, by zostać ministrem cyfryzacji. Nie dostał jednak zgody ani PiS, ani premiera Mateusza Morawieckiego. Były prezes TVP dzięki nominacji szefa NBP, wraz z początkiem grudnia objął stanowisko Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego, co wiąże się z częstymi pobytami w Waszyngtonie. Zaczęły się spekulacje, co dalej z karierą jego drugiej żony Joanny.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Szrot: TVP pod rządami Jacka Kurskiego miała swoje osiągnięcia

Jacek Kurski na nowym stanowisku w USA. Joanna Kurska chce zostać w kraju

Joanna Kurska kieruje w TVP2 "Pytaniem na śniadanie". - Liczy, że będzie mogła dalej pracować przy formacie - mówią Wirtualnym Mediom osoby z Telewizji Polskiej. O tym jednak zdecyduje prezes TVP Mateusz Matyszkowicz. Z ustaleń Presserwisu wynika, że Kurska ma się z nim spotkać w czwartek (8 grudnia).

Powód i temat spotkania nie jest znany. Możemy się jedynie domyślać, że chodzi o nowe stanowisko męża i plany na przyszłość. Nie wiadomo czy Kurski przeprowadzi się do USA na stałe, czy będzie jedynie "dojeżdżał". Jak podają Wirtualne Media, Joanna chce zostać w kraju, o czym miała mówić podczas środowego spotkania z zespołem "Pytania na śniadanie".

Kulisy nominacji dla Kurskiego. Nie wiedział, że takie stanowisko istnieje. Glapiński mu pomógł

Joanna Kurska zostanie w TVP? "Rozgrywka ma na pewno drugie, polityczne dno"

Są dwa głosy na temat tego, czy Joanna Kurska zostanie w TVP. Każdy z nich wskazuje na polityczne rozgrywki.

- Joanna Kurska i Jacek Kurski zrobili się niewygodni dla obecnego obozu rządzącego, więc ewentualne podziękowanie Joannie Kurskiej za współpracę nie będzie wielkim zaskoczeniem - mówi dziennikarzom "Press" informator z TVP.

- Niewykluczone, że teraz, kiedy Jacek Kurski nie ma już aż takiej władzy w TVP, Matyszkowicz dojdzie do przekonania, że chce zerwać wszystkie więzy łączące go z Kurskimi. Pewnie nie zwolni jej z pracy, ale może odwołać ze stanowiska szefowej "Pytania na śniadanie" i zaproponować inny, mniej eksponowany fotel. Rozgrywka ma na pewno drugie, polityczne dno - mówi z kolei osoba związana z Telewizją Polską Wirtualnym Mediom.

Joanna Kurska i jej droga do "Pytania na śniadanie"

Joanna Kurska swoją medialną karierę rozpoczęła się w latach 90. w lokalnej redakcji "Gazety Wyborczej". W 2016 roku objęła stanowisko wiceszefowej biura koordynacji programowej w TVP, a następnie awansowała na stanowisko dyrektorki programowej i marketingu. Zrezygnowała ze stanowiska "ze względu na nawiązanie osobistej relacji z prezesem Jackiem Kurskim".

Jacek Kurski o odejściu żony z TVP. "Zrobiłem jej osobistą krzywdę"

We wrześniu 2022 roku została szefową "Pytania na śniadanie". Program ma pozycję lidera w segmencie programów śniadaniowych.