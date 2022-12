"Essa" Młodzieżowym Słowem Roku 2022. Raper Sobota: Co to znaczy "essa"? To stan ducha

Tegoroczny konkurs na Młodzieżowe Słowo Roku organizowany przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim wygrało słowo "essa". Co oznacza? Skąd się wzięło w naszym języku? Wyjaśniają ci, którzy słowo "essa" znają od bardzo dawna.

Raper Sobota: Co to znaczy essa? To stan ducha

Słowem "essa" szczeciński raper Sobota, czyli Michał Sobolewski, posługiwał się już wiele lat temu. Co to według niego oznacza?

- Co to znaczy "essa"? To stan ducha. A jaki? Odsyłam was do utworu pod tytułem "Essa" - mówi w rozmowie z Radiem Szczecin raper Sobota. Jego zdaniem słowa "essa" używamy wtedy, kiedy w naszym życiu "jest świetnie, chodzi o stan euforyczny".

Raper Wini: Essa to słowo używane pierwotnie w klubach techno

Ciekawą historię Młodzieżowego Słowa Roku 2022 "essa" przedstawia raper Wini. Jak mówi w rozmowie z serwisem edukacja.rp.pl, po raz pierwszy miał styczność ze słowem "essa" w latach 90. ubiegłego wieku. Co znaczyło to słowo? Kiedy się go używało?

To był bojowy okrzyk imprezowy. Myśmy tak nazwali naszą ekipę uliczną. Oprócz tego to słowo pojawia się w filmie 'Seksmisja'. Jedna z jego bohaterek krzyczy właśnie: 'essa'

- tłumaczy Winicjusz Bartków.

I jak dodaje, latami pracował nad tym, by to słowo zrobiło karierę. Udało się, dziś słowem "essa" posługują się nawet dzieci z młodszych klas szk馧 podstawowych.