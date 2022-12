Zetki komentują młodzieżowe słowo roku: "Mocno cringowe", "gówniarskie". Powinno wygrać: "Slay"

"Głosami internautów przy dużej przewadze zwyciężyło słowo: essa - powszechnie znane i używane w środowisku młodzieży na znak radości, triumfu czy w ogóle pozytywnych emocji" - ogłosiła w środę kapituła plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku.

"Wśród najbardziej popularnych połączeń ze słowem essa znalazły się te, wskazujące na luz i stan błogości, np. mieć essę lub być na essie. W tym kontekście warto przypomnieć, że zwycięski wyraz ma także swoje warianty niewerbalne. Może występować w postaci gestu lub emotikonu" - dodano.

Kapituła postanowiła wyróżnić jeszcze jedno słowo. Nagrodę Jury dostała "odklejka", która - jak wyjaśniają organizatorzy - w slangu młodzieżowym oznacza "stan, ewentualnie osoby, które są oderwane od rzeczywistości i ten aspekt dotyczy nie tylko zachowania, samopoczucie, ale też oceny wypowiadanych treści". Jak zauważa jury plebiscytu, odklejka już wcześniej występowała w języku potocznym, ale "młodzież odkryła ją na nowo dzięki obecnym w slangu jednostkom z przedrostkiem od- odnoszącym się do osób, np.: odklejony, odklejus, odkleja".

Pokolenie zetek komentuje: Słowem roku powinno być slay

- Nienawidzę słowa essa, co to w ogóle niby znaczy. Essa? Nie! Młodzieżowym słowem roku powinno być "slay". Essa to typ słowa którego używa się ironicznie, a jak ktoś mówi to na poważnie to cóż... - komentuje dla Gazeta.pl Soph, 18-latka, która uczy się w szkole muzycznej.

"Slay" to potoczne określenie na coś bardzo dobrego, coś, co nam imponuje lub zachwyca nas. W przypadku osób może odnosić się także do atrakcyjnego wyglądu.

- Mnie essa absolutnie denerwuje przez natłok dzieciaków, które jej używają jak przecinków. Dla mnie "essa" jest mocno cringowa. Ale faktycznie, bardzo często używana w tym roku - dodaje 17-letnia Malwina, aktywistka klimatyczna, która uczy się w domu.

19-letni Jeremi:

Od ciebie dowiedziałem się, że wygrała essa, bo w ogóle tego nie śledzę. Obojętnie mi, czy wygrałaby essa, czy np. wałek malarski, nie miałem faworytów. Ale tak, używam czasem tego słowa.

Z kolei 20-letni Jasiek mówi, że essa jest gówniarskim słowem. - Co to w ogóle za konkurs? Jak on się nazywa? - dopytuje.

- Nikt z moich znajomych tak nie mówi. Czasem ktoś powie odklejka, ale nie powiedziałbym, że to jakoś szczególnie popularne - podkreśla.

Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Znamy już wyniki plebiscytu

Młodzieżowe Słowo Roku 2022 - 20 finałowych słów

W ubiegłych latach pierwsze miejsca w plebiscycie zajęły słowa: śpiulkolot, alternatywka, dzban, XD i sztos. W tym roku można było zagłosować na jedną z 20 propozycji, które zostały wyłonione z prawie 125 tysięcy zgłoszeń interneutów. Oprócz essy i odklejki w finale znalazły się:

baza;

betoniarz;

cringe;

gigachad;

a kto pytał?;

łymyn;

naura;

NPC;

onuca;

pokemon;

rel;

robi wrażenie;

siedemnaście;

sigma;

slay;

sus;

twoja stara/twój stary;

UwU.

