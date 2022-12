Suczka Zizi ledwie przeżyła po tym, jak Marcin W. wlał jej do pyska płyn do czyszczenia toalet. We wtorek sąd we Wrocławiu skazał oprawcę na dwa lata więzienia. Wyrok jest prawomocny.

3 screen z Facebooka / Fundacja Centaurus Otwórz galerię Na Gazeta.pl