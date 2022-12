Roman Załuski nie żyje. Reżyser filmów "Kogel-mogel" i "Och, Karol" zmarł przed 86. urodzinami

Stowarzyszenie Filmowców Polskich przekazało we wtorek 6 grudnia smutną wiadomość. Zmarł reżyser i scenarzysta Roman Załuski. 10 grudnia twórca skończyłby 86 lat.

