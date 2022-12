Do wypadku doszło 6 grudnia na drodze powiatowej niedaleko Kościerzyny w województwie pomorskim. Oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej PSP w Gdańsku bryg. Łukasz Płusa przekazał w rozmowie z PAP, że informacja dotarła do służb około godziny 16:56.

Tragiczny wypadek w Kościerzynie. Służbom udało się uratować poszkodowanego 12-latka

Wypadek miał miejsce dokładnie między Kościerzyną i Olpuchem, na wysokości Szarloty. To właśnie tam samochód osobowy nagle uderzył w drzewo. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca pojazdem 34-latka straciła panowanie nad pojazdem będąc na łuku drogi.

Strażacy po przyjeździe na miejsce wypadku wydobyli z auta kierowcę i dwóch pasażerów. - Śmierć na miejscu poniosła kobieta i 43-letni mężczyzna - przekazał Piotr Kwidziński. W samochodzie znajdował się także 12-letni chłopiec, który został zabrany do szpitala. Życiu i zdrowia chłopca nie zagraża niebezpieczeństwo. Osoby, które zginęły w wypadku, nie były rodzicami nastolatka.

Według oficjalnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7 486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 233. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 491 ofiar (o 258 mniej, z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9 064 mniej niż w 2019.

