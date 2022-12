Resort obrony planuje powołać rezerwistów na ćwiczenia. Nawet 200 tys. osób

Zobacz wideo Bielan: Solidarna Polska jest mniejszością w koalicji i w końcu będzie musiała się dopasować

Rozporządzenie znalazło się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jak czytamy, w następnym roku Ministerstwo Obrony Narodowej przewiduje odbywanie i powołanie do czynnej służby wojskowej pełnionej w ramach zawodowej służby wojskowej do 17 128 osób, które mogą być przyjęte do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego, w tym w trakcie kształcenia.

Resort planuje powołanie rezerwistów

Do ćwiczeń wojskowych MON chce powołać także do 200 tys. żołnierzy rezerwy, w tym 200 z przeznaczeniem na szkolenie w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy. "Ponadto w ramach ww. limitu planuje się przeznaczyć limit w wysokości 800 według stanu średniorocznego na realizację programu ('Legia Akademicka') ukierunkowanego na studentów - ochotników zainteresowanych odbyciem szkolenia wojskowego realizowanego na bazie szkolnictwa wojskowego we współpracy z uczelniami cywilnymi" - czytamy w rozporządzeniu.

Z kolei w ramach aktywnej rezerwy resort obrony planuje powołać maksymalnie 10 tys. żołnierzy rezerwy pełniących służbę, a do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej do 28 580 osób, w tym m.in. osoby w trakcie kształcenia, które nie odbywały dotychczas czynnej służby wojskowej. Tutaj chodzi również o ochotników niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat.

Do 38 tys. żołnierzy rezerwy oraz osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, MON planuje powołać w ramach terytorialnej służby wojskowej.

