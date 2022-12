MZ chce zachęcić Polaków do szczepień przeciwko grypie. E-skierowanie dla wszystkich

Z ustaleń RMF24 wynika, że wszyscy Polacy mają dostać e-skierowania na szczepienia przeciwko grypie. Wirtualny dokument ma zastąpić receptę na szczepienie, którą teraz musi wystawić lekarz.

- Chętni będą mogli pójść do apteki, tam zaszczepi ich aptekarz, już bez recepty od lekarza. Chcielibyśmy wprowadzić to jak najszybciej. Niezbędna jest zmiana ustawowa, którą Sejm i Senat zajmą się jeszcze w grudniu - zapowiada w rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak podkreślił, to ułatwienie ma dotyczyć przede wszystkim osób, dla których szczepionka przeciwko grypie nie jest refundowana.

MZ apeluje o przyjęcie szczepionki przeciw grypie

W poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zachęcał do szczepień przeciwko grypie i COVID-19. Jak powiedział dziennikarzom w Senacie, Polacy nie chcą się szczepić. Na ten moment przeciwko grypie zaszczepiło się średnio dwóch na stu Polaków.

Kraska podkreślał, że specjaliści przewidują, że w najbliższych tygodniach liczba chorych będzie rosnąć. Jego zdaniem obecny okres przed spodziewanym wzrostem liczby zakażeń jest dobrym momentem, żeby przyjąć dawkę przypominającą.

Waldemar Kraska, pytany o możliwość zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce od 1 stycznia 2023 roku, powiedział, że sprawa nie jest przesądzona. Pod koniec listopada o takiej możliwości mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Czeladzi.

Wiceminister Kraska powiedział, że w tej sprawie resort zdrowia konsultuje się z ekspertami. - My musimy na ich opiniach polegać - stwierdził. Dodał, że powinniśmy bacznie się przyglądać sytuacji epidemicznej na świecie.

- Jeżeli takie będą rekomendacje ekspertów, żeby ten stan znieść, to oczywiście tak będzie, ale na tę chwilę takiej decyzji nie ma - zaznaczył.

Z danych opublikowanych na stronie Ministerstwa Zdrowia wynika, że od 27 grudnia 2020 roku, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, wykonano ich ponad 57 milionów 677 tysięcy. W pełni zaszczepionych jest ponad 22 miliony 600 tysięcy osób. Podano blisko 15 milionów dawek przypominających. Z danych resortu zdrowia wynika też, że dzienna liczba szczepień wyniosła 166.

