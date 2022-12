W oczekiwaniu na Boże Narodzenie coraz częściej sprawdzamy prognozy pogody i wypatrujemy zimy. Aura za oknem nie napawa optymizmem, jednak zapowiedzi synoptyków są dość obiecujące. To co z tą zimą? Odpowiadamy.

Pogoda na zimę. Początek grudnia raczej ciepły, ale z marznącymi opadami śniegu

Jak czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, "początek tygodnia przyniesie pochmurne dni z opadami głównie deszczu i deszczu ze śniegiem". Pogoda będzie raczej łagodna, bardziej jesienna niż zimowa. Ale w niektórych regionach Polski, szczególnie na północy, mogą pojawić się opady marznące. Będzie więc ślisko.

Od czwartku synoptycy prognozują mniej opadów, a więcej słońca. Raczej nie grożą nam gwałtowne zmiany w pogodzie.

Pogoda w weekend. Możliwe opady, ale na śnieg nie ma co liczyć

W weekend pogoda będzie zróżnicowana. W sobotę możliwe opady - na zachodzie i południu głównie śniegu, na wschodzie - deszczu i deszczu ze śniegiem. Synoptycy zapowiadają temperaturę maksymalną od 0°C na południowym zachodzie, do 4 stopni nad morzem i 7 stopni na południowym zachodzie.

W niedzielę jest nadzieja na więcej słońca, ale nie wszędzie. Jedynie nad morzem i na Podkarpaciu przelotny śnieg. Prawdopodobnie będzie też chłodniej, w nocy nawet do -7 stopni, w dzień temperatura wyniesie od -2 do 1 stopnia.

Druga połowa grudnia 2022 pod znakiem dużych mrozów

Zgodnie z modelami prognoz opracowanymi przez synoptyków z serwisu Fani Pogody, w drugiej połowie grudnia, w wielu regionach Polski, ma pojawić się silny mróz.

Jak czytamy w serwisie pogodowym, "na terenach podgórskich i na północnym wschodzie spadki temperatury mogłyby sięgać -20 stopni Celsjusza".

Pogoda na Boże Narodzenie 2022

Co z pogodą na Boże Narodzenie? Tu synoptycy już nie są zbyt optymistyczni. Przed samymi świętami możliwe jest nadejście niżów atlantyckich, a to może oznaczać silne ocieplenie. Jednak, jak zauważają sami synoptycy, "to odległy termin" i warto pamiętać, że "prognozy na tak odległy okres wiążą się z dość sporym ryzykiem błędu".



