Białystok. Ciało 31-letniej kobiety i niemowlęcia znaleziono przed blokiem

Przed jednym z bloków przy ulicy Wiadukt na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku odkryto w poniedziałek (5 grudnia) ciała dwóch osób. Policję zaalarmowały osoby, które zauważyły ciała leżące przed budynkami.

Białystok. Mieszkańcy bloku odkryli ciała młodej kobiety i niemowlęcia

- Informacje o tym tragicznym zdarzeniu policjanci otrzymali przed godziną 10 - przekazał portalowi radio.bialystok.pl rzecznik podlaskich policjantów podinsp. Tomasz Krupa.

Na miejscu potwierdzono śmierć 31-letniej kobiety i ośmiomiesięcznego chłopca. Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarza RMF FM wynika, że zmarła mieszkała wraz z dzieckiem w bloku, przed którym doszło do tragedii.31-latka razem z niemowlęciem miała skoczyć z 9. piętra budynku.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.