Jak podaje se.pl, we wsi Urzejowice pod Przeworskiem w woj. podkarpackim doszło do niecodziennej sytuacji. Od niemal dwóch miesięcy w poprzek gminnej drogi, która jest jedyną drogą dojazdową do kilku gospodarstw, stoi samochód. Auto zaparkowała jedna z mieszkanek wsi, która twierdzi, że droga gminna przebiega przez jej teren prywatny.

Podkarpacie. 12-letni spór o boczną drogę niedawno się zaostrzył

Jak się okazuje, spór we wsi Urzejowice toczy się w sądach już od 12 lat. Do tej pory nie zapadło jednak ostateczne rozstrzygnięcie.

Mieszkańcy Urzejowic od lat korzystali z dwóch dróg - jednej bocznej odchodzącej wprost z głównej ulicy i drugiej, która całkowicie okrążała tę miejscowość. Droga boczna była używana przez wszystkich do momentu, gdy jedna z sąsiadek mieszkająca przy pierwszym domu na bocznej drodze uznała, że "trasa" przechodzi przez jej prywatny teren. Gmina, która jest właścicielem tego gruntu, upiera się, że jest to droga gminna.

4 listopada 2022 roku gmina Przeworsk ustawiła przy drodze znak informujący, że jest to strefa ruchu. Po tej decyzji w sprawie zaparkowanego samochodu interweniowała policja. - Właściciel pojazdu marki seat naruszył obowiązek zatrzymania pojazdu jak najbliżej krawędzi jezdni równolegle do niej. Od momentu, kiedy przy tej drodze stanął znak "strefa ruchu", policja interweniowała tam jeden raz i właśnie w związku z tą interwencją prowadzone są czynności wyjaśniające - tłumaczyła se.pl Justyna Urban z KPP Przeworsk.

Gmina i policja nie mogą usunąć samochodu. Powołują się na ten sam przepis

Dziennikarze portalu zapytali więc gminę, dlaczego nie odholuje pojazdu, skoro jest to droga gminna. Władze odniosły się do ustawy prawo o ruchu drogowym art. 130 a ust. 1 pkt. 1, która zakłada, że "pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu". Dalej gmina podkreśla, że dyspozycję o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu może wydać jedynie policja.

Z kolei policja podkreśla, że o trybie usunięcia pojazdu decyduje "waga" naruszenia przepisów o bezpieczeństwie lub porządku ruchu drogowego. "Obligatoryjne usunięcie następuje w razie naruszenia przepisów o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu lub jego porządku. Właściwy organ jest zobowiązany usunąć pojazd w razie stwierdzenia jednej z okoliczności wymienionych w tym przepisie. Usunięcie pojazdu z powodu pozostawienia go w niewłaściwym miejscu reguluje art.130a Ustawy prawo o ruchu drogowym" - pisze se.pl dodając, że "z odpowiedzi policji wynika, że mundurowi nie mogą pomóc mieszkańcom Urzejowic".

Zgodnie z przytoczonym artykułem, pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: