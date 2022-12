Egzamin ósmoklasisty 2023 odbędzie się w maju. Co z egzaminem próbnym? Centralna Komisja Egzaminacyjna nie podała jeszcze terminu. Wiemy jednak, jakie pojawią się typy zadań, znamy też lektury obowiązkowe.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Terminy

Termin egzaminu ósmoklasisty już na stałe został przeniesiony z kwietnia na maj. Zgodnie z komunikatami opublikowanymi przez Centralną Komisją Egzaminacyjną w roku 2023 egzaminy dla uczniów klas ósmych odbędą się w następujących terminach:

23 maja 2023 (wtorek) – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (120 minut),

24 maja 2023 (środa) – egzamin ósmoklasisty z matematyki (100 minut),

25 maja 2023 (czwartek) – egzamin ósmoklasisty z języka nowożytnego (90 minut).

Dla uczniów, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów podanym terminie, przewidziano terminy dodatkowe: 12-14 czerwca, w tej samej kolejności, co w maju i o tej samej porze.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2023

CKE nie ogłosiło jeszcze, kiedy odbędzie się organizowany przez nich próbny egzamin ósmoklasisty 2023. I czy w ogóle taki egzamin zostanie przeprowadzony. Pewne jest jednak to, że poszczególne wydawnictwa przeprowadzają testy diagnostyczne przygotowane przez specjalistów.

Dostępne są już arkusze z wydawnictwa Nowa Era, a w najbliższych dniach (6-8 grudnia 2022) swoje testy zaprezentuje wydawnictwo Operon.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Zakres materiału

Zakres materiału, jaki będzie obowiązywał na egzaminie, znaleźć można w wymaganiach podanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 15 lipca 2022 r., w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Język polski

Arkusz egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka polskiego składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy zadań odnoszących się do podanych fragmentów tekstów: literackiego oraz nieliterackiego. Wśród tych zadań mogą się też pojawić zadania sprawdzające wiedzę językową.

Druga część egzaminu to dłuższa wypowiedź pisemna, którą należy samodzielnie napisać. Będą to, do wyboru, dwa tematy wypracowań: opowiadanie lub rozprawka.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Lektury obowiązkowe

Lista lektur obowiązkowych dla zdających egzamin ósmoklasisty w 2023 roku:

1) Charles Dickens "Opowieść wigilijna";

2) Aleksander Fredro "Zemsta";

3) Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;

4) Aleksander Kamiński "Kamienie na szaniec";

5) Adam Mickiewicz "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady część II",

"Pan Tadeusz" (całość);

6) Antoine de Saint-Exupéry "Mały Książę";

7) Henryk Sienkiewicz "Quo vadis" i "Latarnik";

8) Juliusz Słowacki "Balladyna";

9) wiersze wybranych poetów.

Pamiętajmy, że lektury uzupełniające wybrane są przez nauczyciela.





