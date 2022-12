Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością. Jak czytamy w wydanym komunikacie, badania wykazały, że w próbkach szklanek z motywem bałwanka stwierdzono wysokie poziomy migracji ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża naczynia. To dwa metale ciężkie, które mogą trafić do przewodu pokarmowego.

GIS ostrzega przed szklankami z bałwankiem. Firma wstrzymała sprzedaż

"Nie należy używać szklanek do spożywania żywności" - podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Mowa o partii wyprodukowanej w Chinach dla sieci Rossmann. Firma wstrzymała już sprzedaż. Produkt został również wycofany ze sklepu internetowego.

Szczegółowe dane produktu:

produkt: "eloy Christmas SZKLANKA 300 ML"

numer partii: 061132 170

kod kreskowy: 8 720573 443425

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie - czytamy w komunikacie.

Ministerstwo Zdrowia, GIS i URPL apelują o wstrzymanie zbiórek leków

Kadm i ołów - toksyny dla ludzkiego organizmu

Kadm oraz ołów są toksyczne dla ludzkiego organizmu. Ołów częściowo kumuluje się w tkankach miękkich, krwi i kościach. Wykazuje działanie neurotoksyczne. Może uszkodzić prawie każdy układ w ciele. Zatrucie nim grozi ołowicą.

Z kolei kadm upośledza funkcjonowanie układu immunologicznego. Długotrwały kontakt z pierwiastkiem zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na osteoporozę, a także krzywicę. Ma działanie rakotwórcze.nUtrudnia, a nawet uniemożliwia wchłanianie wapnia, miedzi, cynku i żelaza.

