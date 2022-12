Gostyń. Pedofil zaatakował na basenie. 8-latek może nie być jego jedyną ofiarą

Do zdarzenia doszło 30 listopada. Podczas lekcji WF-u na gostyńskim basenie 8-letni chłopiec źle się poczuł. Zwolniono go z udziału w zajęciach, ale miał pozostać pod opieką wychowawczyni. Chłopiec poszedł na moment do przebieralni i toalety. Potem wyszedł jeszcze po ręcznik, aby się okryć. Długo nie wracał - zrelacjonował prokurator Jacek Masztalerz w rozmowie z portalem Gostyn24.pl.

Gostyń. Pedofil skrzywdził chłopca na basenie. 31-latek w areszcie

W końcu chłopczyk wrócił zapłakany i opowiedział nauczycielce, że kiedy był w przebieralni, nieznajomy mężczyzna siłą wciągnął go do toalety. Tam - jak powiedział prokurator - "doszło do zachowań określanych w przepisach prawa jako inne czynności seksualne". Dziecku na szczęście udało się wyrwać i szybko uciec.

Nauczycielka wezwała na pomoc pracowników basenu. Ci zatrzymali wskazanego mężczyznę i zadzwonili po policję.

Zatrzymanym jest 31-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego. Po przesłuchaniu świadków i matki 8-latka postawiono mu zarzuty dot. doprowadzenia przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do obcowania płciowego, doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej, a także seksualnego wykorzystania nieletniego. Mężczyzna trafił do aresztu tymczasowego na trzy miesiące.

31-latek mógł skrzywdzić więcej dzieci

Okazuje się, że 31-latek był już kiedyś karany za podobne przestępstwo, ale - jak czytamy - "sprawę najprawdopodobniej umorzono z uwagi na jego niepoczytalność".