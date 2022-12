Jarosław Kaczyński zamierza odwiedzić wszystkie nowe 94 okręgi do połowy przyszłego roku, spotyka się w nich ze zwolennikami PiS. Jak się czasem okazuje, pytania zadawane przez mieszkańców nie należą do najprostszych. W sobotę (3 grudnia) jeden z nich zagadnął o spodziewany wynik meczu pomiędzy Polską i Francją, który odbędzie się w niedzielę w ramach 1/8 finału mundialu. Okazuje się, że piłka nożna nie należy do najmocniejszych stron prezesa.

Jarosław Kaczyński o meczu Polska-Francja. Mówi o "punktach"

- Wynik meczu Polska-Francja? - zapytał Jarosława Kaczyńskiego prowadzący spotkanie wyborcze w imieniu mieszkańców Legnicy. Sala zareagowała gromkim śmiechem.

- Ja bym naprawdę marzył o tym, żeby się powtórzyły czasy, kiedy jesteśmy przynajmniej w tej czwórce, tzn. przynajmniej możemy liczyć na czwarte, a może nawet na trzecie miejsce - odpowiedział prezes PiS. - Trafiliśmy na mistrza świata, ale ja oczywiście jestem pełen wiary - dodał.

- Każdy korzystny dla nas wynik, w tym wypadku to musi być zwycięstwo, choćby o jeden punkt, to będę skakał w powietrze - podsumował.

Jednak w tej fazie turnieju nie liczą się już żadne punkty (przypomnijmy, liczyły się one tylko w fazie grupowej, która już za nami). Na etapie fazy pucharowej przegrany po prostu odpada z gry, a wygrany przechodzi dalej. Są dwie ewentualności - albo prezes PiS mógł mieć na myśli gole, albo pomylił zasady mundialu.

Polska wyszła z grupy C, plasując się na drugim miejscu. Po remisie z Meksykiem, wygranej z Arabią Saudyjską i porażce z Argentyną - zdobyła cztery punkty i awansowała do fazy pucharowej mundialu w Katarze. W niedzielę (4 grudnia) o 16.00 na obiekcie Al Thumana Stadium nasza reprezentacja zmierzy się z Francją - mistrzami świata sprzed czterech lat.

Prezes PiS: Stawka przyszłorocznych wyborów jest bardzo wysoka

Poza punktami na mundialu prezes Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że stawka przyszłorocznych wyborów parlamentarnych jest bardzo wysoka. Mówił, że Polska stoi dzisiaj przed wyborem i każdy wyborca, który będzie szedł do urny za niespełna rok, musi zdać sobie z tego sprawę. Więcej na temat spotkania Jarosława Kaczyńskiego z mieszkańcami Legnicy w artykule:

