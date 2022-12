Dramatyczny apel łódzkiej policji. 9-letnia Matylda walczy o życie i potrzebuje pomocy

Funkcjonariusze łódzkiej policji wystosowali apel o pomoc 9-letniej dziewczynce cierpiącej na białaczkę. Matylda jest córką jednej z policjantek i pilnie potrzebuje przetoczenia krwi. Policjanci podają niezbędne informacje, gdzie i w jaki sposób można oddać krew dla dziecka.

Dramatyczny apel policji. Matylda choruje na białaczkę

Matylda, której pomagają policjanci, zmaga się z białaczką. W sprawę pomocy mocno zaangażowana jest policja przez wzgląd na mamę dziewczynki, którą jest jedną z łódzkich funkcjonariuszek. Mała pacjentka przebywa na oddziale onkologicznym dziecięcego szpitala im. Marii Konopnickiej w Łodzi.

Apel w sprawie pomocy 9-letniej Matyldzie pojawił się na oficjalnej stronie Łódzkiej Policji oraz na Facebooku Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Funkcjonariusze na swoim profilu piszą "Zwracamy się do wszystkich z ogromną prośbą o honorowe oddawanie krwi dowolnej grupy. Naszą prośbę kierujemy nie tylko do kolegów i koleżanek ze służb mundurowych, ale do wszystkich ludzi, którzy mogą oddać krew - niezależnie od posiadanej grupy"

W jaki sposób oddać krew dla Matyldy?

Na swojej oficjalnej stroniepolicja zamieściła instrukcję, gdzie można oddać krew i w jaki sposób pomóc Matyldzie. Potrzebną krew można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przy ulicy Franciszkańskiej 17/25 oraz w terenowych oddziałach: TUTAJ, a także w krwiobusie, który kursuje po całym województwie.

Istotne jest, aby przed oddaniem krwi ze wskazaniem podać dane, które sprawią, że krew pomoże konkretnie dziewczynce:

Matylda Grochal

VI Oddział Onkologiczny

szpital im. M. Konopnickiej w Łodzi

Funkcjonariusze, aby dodatkowo zachęcić do pomocy, przypominają, że oddanie krwi przysługują dwa dni wolne od pracy, czy służby.