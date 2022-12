Próbne matury zbliżają się wielkimi krokami. Co trzeba wiedzieć? [HARMONOGRAM]

Matura 2023 będzie przebiegała w zmienionej formie niż znana dotąd matura w formule 2015. Aby lepiej przygotować się do przyszłorocznego egzaminu dojrzałości, licealiści będą mieli okazję zmierzyć się z przygotowanym przez CKE testem diagnostycznym. Kiedy próbne matury 2023?

Kiedy matura próbna 2023?

Pierwsza tura próbnych egzaminów maturalnych trwała od 28 do 30 września. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała harmonogram drugiej tury testów diagnostycznych zaplanowanych na grudzień. Licealiści swoje zmagania z próbnymi maturami zakończą tuż przed przerwą świąteczną. Oto harmonogram egzaminów maturalnych.

Poziom podstawowy

12.12 (poniedziałek) godz. 9:00 - język polski,

13.12 (wtorek) godz. 9:00 - język angielski,

13.12 (wtorek) godz. 14:00 - francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski,

14.12 (środa) godz. 9:00 - matematyka,

14.12 (środa) godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych.

Poziom rozszerzony

14.12 (środa) godz. 14:00 - filozofia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski,

15.12 (czwartek) godz. 9:00 - język polski,

15.12 (czwartek) godz. 14:00 - język niemiecki, język francuski (także poziom dwujęzyczny),

16.12 (piątek) godz. 9:00 - język angielski (także poziom dwujęzyczny),

16.12 (piątek) godz. 14:00 - historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, fizyka,

19.12 (poniedziałek) godz. 9:00 - matematyka,

19.12 (poniedziałek) godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych, język hiszpański (także poziom dwujęzyczny), geografia,

20.12 (wtorek) godz. 9:00 - biologia,

20.12 (wtorek) godz. 14:00 - informatyka, język rosyjski, język włoski (także poziom dwujęzyczny),

21.12 (środa) godz. 9:00 - chemia,

21.12 (środa) godz. 14:00 - historia.

Matura 2023. Jak będzie wyglądała?

Przyszłoroczna matura będzie przebiegała w mocno zmienionej formie. Do egzaminu przystępować będą uczniowie, którzy początkowo ukończyli ośmioletnie szkoły podstawowe, a potem cztero- lub pięcioletnie szkoły ponadpodstawowe. Zmiany najbardziej widoczne są w arkuszu z języka polskiego. Na wszystkich maturzystów przystępujących do tego egzaminu na poziomie podstawowym czeka test, na który rozwiązanie uczniowie otrzymają 240, a nie tak jak to było do tej pory - 170 minut.

Oprócz wydłużonego czasu licealiści dostaną dwa arkusze, zamiast jednego. W pierwszym zawarty będzie test podzielony na zagadnienia o nazwie "Język polski w użyciu. Test" oraz "Test historycznoliteracki". W drugim uczniowie będą musieli napisać wypracowanie. Zmiany w ilości arkuszów wynikają z powodów techniczno-organizacyjnych. Ma być to ułatwienie dla osób sprawdzających.

Poziom podstawowy matur będzie miał nieco szerszy zakres materiału niż w obecnej podstawie programowej. Dotyczyć do będzie między innymi lektur. Szerszy zakres odnosić się będzie także do umiejętności uczniów, które ma sprawdzać egzamin. Oznacza to, że nowa formuła matury, będzie trudniejsza od starej matury w formule 2015.