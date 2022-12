Trudne warunki w górach. W Tatrach lawinowa "jedynka". W Beskidach biało i ślisko

W górach panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Śnieg na szlakach jest zmrożony i twardy, a w wielu miejscach występują oblodzenia, które mogą być pokryte cienką warstwą śniegu. Poruszanie się wymaga dużego doświadczenia i odpowiedniego sprzętu. Ratownicy apelują o zachowanie ostrożności.

Trudne warunki w górach. Mróz, lód i śnieg

W weekend w nocy temperatura na tatrzańskich szczytach spadnie do -11 stopni Celsjusza. Jest bardzo ślisko. Przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają przez zielonym szlakiem, który przebiega w pobliżu wodospadu Wielka Siklawa.

"Trakt jest tam mocno oblodzony. Aby ominąć oblodzony szlak, wybierając się do Doliny Pięciu Stawów Polskich, po przemierzeniu zielonego szlaku przez Dolinę Roztoki, należy wybrać szlak czarny na wysokości tzw. Rzeżuch i podążać w kierunku schroniska nad Przednim Stawem" - podaje portal Kontakt24.tvn24.pl.

Podobne warunki panują w Beskidach. - Warunki na szlakach turystycznych są trudne. Jest ślisko. W górach temperatura w sobotę rano wahała się od -2 do -4 st. W ciągu dnia temperatury będą dodatnie. Widoczność w sobotę rano była dobra. W wyższych partiach Beskidów leży śnieg. Na Markowych Szczawinach jest go 9 cm, a na Pilsku 10 cm, a na Leskowcu i Klimczoku 5 cm - poinformowali ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR, których cytuje RMF FM. Na Białym Krzyżu w Szczyrku i Siglanach w Wiśle działają już wyciągi narciarskie.

"Z dniem 03.10.2022 do 15.12.2022 r. szlak czerwony na odcinku: Polana Krowiarki - Sokolica zostanie zamknięty. Dojście do Sokolicy możliwe będzie przez Górny Płaj (szlak niebieski) i Perć Przyrodników (szlak zielony)" - podał Babiogórski Park Narodowy.

W Tatrach lawinowa "jedynka"

W wyższych partiach Tatr (powyżej 1900 m n.p.m.) do 3 grudnia obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że pokrywa śnieżna jest przeważnie dobrze związana i stabilna.

"Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin" - podaje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR).

"Pokrywa śniegowa o nieregularnej budowie, mocno zróżnicowana co do wystaw i wysokości. Zagrożenie lawinowe występuje w miejscach większego nagromadzenia śniegu, szczególnie w sektorze północnym. Miejsca te są łatwo rozpoznawalne (wypełnione śniegiem żleby, zagłębienia terenowe, depozyty pod ścianami) na tle traw i kamieni" - czytamy w komentarzu do wydanego komunikatu.

