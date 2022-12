Pogoda. W tych miejscach w Polsce będzie niebezpiecznie. IMGW wydał ostrzeżenia

Marznące opady w połączeniu z ujemną temperaturą podłoża zamieniają się w śliską gołoledź, która jest częstą przyczyną wypadków. To zjawisko szczególnie niebezpieczne dla kierowców, chociaż piesi również muszą zachować szczególną ostrożność. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tzw. szklanką zostały wydane niemal w całej Polsce.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dla dwunastu województw

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla dwunastu województw. Alerty dotyczą marznących opadów, które miejscami mogą potrwać do 12 godzin. Ostrzeżeniem zostały objęte województwa: dolnośląskie i opolskie, w których alert obowiązuje do sobotniego poranka 3 grudnia. W lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim, łódzkim, lubuskim, wielkopolskim i mazowieckim ostrzeżenie będzie utrzymywało się do przedpołudnia 3 grudnia. Najdłużej o gołoledź będą musiały martwić się osoby na terenie województwa podlaskiego. Tam alert ważny będzie do soboty 3 grudnia do godziny 14.

Szklanka na drogach. O czym muszą pamiętać kierowcy

Marznące opady powodują gołoledź, która jest niezwykle groźnym zjawiskiem. Ta niewidzialna powłoka lodu na podłożu, stwarza szczególne niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego. Kiedy kierowcy zauważają na drogach śnieg, instynktownie zwalniają, zakładając, że nawierzchnia jest śliska. Gołoledzi nie widać, dlatego zdarza się, że prędkość pojazdu jest niedostosowana do warunków panujących na drodze, a sam kierowca nie jest gotowy na utratę przyczepności. O czym muszą pamiętać kierowcy, kiedy warunki atmosferyczne stwarzają prawdopodobieństwo powstania "szklanki"?

Najważniejsza jest obserwacja otoczenia. Jeżeli powierzchnia drogi odbija światło, jest duże prawdopodobieństwo, że nawierzchnia jest śliska. Oprócz tego lód może pojawiać się także na drzewach, płotach, szybach, czy znakach. Jeśli kierowca nadal nie jest pewny, jakie warunki panują na drodze, może lekkim hamowaniem na prostym odcinku drogi sprawdzić reakcję swojego samochodu, to powinno rozwiać wszelkie wątpliwości.