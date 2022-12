Rydzyk prosi o datki, "bo wszystko drożeje". Facebook zablokował konto Radia Maryja

Zobacz wideo PiS i ojciec Rydzyk od lat są w bliskich stosunkach

W sobotę 3 grudnia odbędą się uroczystości związane z 31. urodzinami Radia Maryja. Każdego roku pojawiają się na nich ważne osobistości, także z Prawa i Sprawiedliwości - m.in. Mariusz Błaszczak czy Zbigniew Ziobro.

Rydzyk: Musimy się bardzo gimnastykować

Na świętowanie ojciec Tadeusz Rydzyk zapraszał na antenie rozgłośni. - Zapraszamy serdecznie do osobistego świętowania w Toruniu. To jest zupełnie coś innego niż w telewizji. To jest o wiele większe ubogacenie, radość - powiedział, jak cytuje Onet, redemptorysta.

- Polecamy się waszej pamięci. Prosimy o pomoc materialną, żeby to radio utrzymać, żebyśmy dali radę, bo wszystko drożeje. Również my musimy się bardzo gimnastykować, aby dać sobie radę ze wszystkimi należnościami. Dziękuję bardzo za zrozumienie. Z Panem Bogiem! - apelował duchowny.

Facebook zablokował Radio Maryja

Tymczasem, jak czytamy na stronie Radia Maryja, Facebook zablokował konto rozgłośni. "Od czwartkowego wieczora dziennikarze Radia Maryja nie mogą publikować na facebookowym profilu żadnych treści. Nie ma merytorycznego uzasadnienia blokowania katolickiej rozgłośni w sieci społecznościowej. Co znamienne, do zdarzenia doszło w przededniu 31. rocznicy powstania Radia Maryja" - napisano w komunikacie.

"To nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do ograniczania wolności słowa w mediach społecznościowych Radia Maryja. Rozgłośnia jest blokowana za to, że mówi prawdę m.in. na temat małżeństwa i rodziny, broni dzieci nienarodzonych, a tym samym sprzeciwia się deprawacji, jakiej dopuszcza się lobby LGBT i proaborcyjne. Lewicowi działacze i politycy zgłaszają tego typu treści, aby je zablokować" - dodano.

