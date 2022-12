Warszawa. Świąteczna iluminacja będzie gaszona wcześniej. Przez kryzys energetyczny

Świecące ozdoby, tak jak w poprzednich latach, pojawią się na Trakcie Królewskim (iluminację na Nowym Świecie finansują kupcy i restauratorzy), placu Zamkowym i Starówce (m.in. na ulicach Freta, Kościelnej, Nowomiejskiej, Piwnej, Świętojańskiej, Rynku Nowego Miasta oraz Rynku Starego Miasta).

REKLAMA

Światła na choince na placu Zamkowym włączy w sobotę wieczorem prezydent miasta Rafał Trzaskowski.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

"Stroiki, świetlne girlandy i lśniące dekoracje to tradycyjna atrakcja Warszawy w okresie świąt. Mimo trwającego kryzysu energetycznego i ekonomicznego stolica z niej nie rezygnuje, ale w tym roku lampki będą świecić krócej" - informuje w komunikacie stołeczny ratusz.

Zobacz wideo Derski: Od 15 do 20 mld mogłoby kosztować budżet zamrożenie cen gazu

Warszawa. Świąteczna iluminacja poświeci krócej

Jak wyjaśnił w przesłanym Gazeta.pl e-mailu rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski, "iluminacja włącza się w tym samym czasie co latarnie, więc codziennie jest to inna godzina, uzależniona od zachodu słońca".

"Tej zimy, zgodnie z decyzją prezydenta, oświetlenie uliczne jest włączane kwadrans później niż nasz harmonogram, więc np. 4 grudnia będzie to ok. 15:44. Iluminacja wyłączana będzie codziennie przed północą" - dodał. Wyjątkiem ma być noc z 24 na 25 grudnia i z 31 grudnia na 1 stycznia.

W ubiegłym roku iluminacja była włączona przez całą noc.

Kobyłka. Pijany policjant spowodował wypadek. Jest akt oskarżenia

Ratusz podkreśla, że gaszenie iluminacji przed północą "ma przede wszystkim wymiar symboliczny, bo iluminacja od wielu lat opiera się o energooszczędne diody eko-LED". Dziennie iluminacja pochłania tyle prądu, ile wymagałoby naładowanie trzech aut elektrycznych.

Miejska część iluminacji jest instalowana na podstawie trzyletniej umowy z prywatną firmą. Kontrakt jest wart ok. 12 mln zł, do daje ok. 4 mln zł na sezon.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>